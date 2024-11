Przełomowa technologia przeciwko wypadaniu włosów. Takiej rewolucji jeszcze nie było

Walka z osłabionymi włosami

Przerzedzenie włosów to powszechny problem, który dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Powodem są liczne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, począwszy od genetyki, zaburzeń hormonalnych i stresu, po złe odżywianie i zanieczyszczenia środowiska. Według badań, aż 50% mężczyzn na świecie zmaga się z wypadaniem włosów do 50. roku życia, podczas gdy 40% kobiet zmaga się z problemem wypadania włosów do 40. roku życia.

Terapia czerwonym światłem LED

Produkt FAQ™ 301 został opracowany specjalnie do działania z płynnymi kuracjami stymulującymi wzrost włosów, takimi jak nowe serum probiotyczne FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum oraz popularnymi kuracjami na bazie minoksydylu. Pomaga on wzmocnić ich działanie poprzez tymczasowe rozszerzenie porów na skórze głowy, dzięki czemu składniki mogą wchłonąć się głębiej do mieszków włosowych, gdzie działają najskuteczniej.

FAQ™ 301 to rozwiązanie problemu wypadania włosów, łączące kliniczną moc czerwonego światła LED i masażu T-Sonic™. Klinicznie udowodniono, że zabiegi terapii LED wspomagają wzrost włosów, znacznie zwiększają liczbę włosów i wydłużają fazę wzrostu włosów (anagen). Podczas gdy czerwone światło LED stymuluje mieszki włosowe do produkcji grubszych włosów, pomagając zmniejszyć wypadanie włosów, masaż T-Sonic™delikatnie stymuluje skórę głowy, przepływ krwi, dzięki czemu tlen i niezbędne składniki odżywcze docierają do mieszków włosowych, umożliwiając im regenerację.

Opatentowane działanie

FAQ™ 301 jest wyposażony w 20 diod LED oraz 637 silikonowych wypustek, które delikatnie, ale skutecznie rozluźniają nagromadzone na skórze głowy zanieczyszczenia. Zapobiega to zatykaniu mieszków włosowych przez martwy naskórek, pot i sebum, a jednocześnie pomaga rozdzielić włosy, dzięki czemu światło LED może równomiernie docierać do wszystkich części skóry głowy.

Urządzenie jest ultralekkie, kompaktowe i ergonomicznie, aby idealnie pasowało do dłoni. Posiada 6 poziomów intensywności, które łatwo dostosowują się do osobistych potrzeb i preferencji. Połączenie z aplikacją oferuje 3 wstępnie zaprogramowane zabiegi - przeznaczone do męskiego wzrostu włosów, żeńskiego wzrostu włosów i głębokiego masażu skóry głowy.

​Wyniki kliniczne

Klinicznie udowodniono, że masażer skóry głowy FAQ™ 301 znacznie zmniejsza wypadanie włosów i zwiększa ich gęstość i grubość w ciągu zaledwie 1 miesiąca. Wyniki badania klinicznego przeprowadzonego przez stronę trzecią (31 osób w wieku 25–55 lat) pokazują również:

100% użytkowników zauważyło widoczną poprawę wzrostu i grubości włosów już po 1 miesiącu.

94% użytkowników stwierdziło, że ich włosy zyskały większą objętość i mniej się łamały już po 2 tygodniach.

94% użytkowników stwierdziło, że skóra głowy stała się mniej tłusta i miała mniej łupieżu już po 2 tygodniach.

Dedykowane serum

Aby wzmocnić działanie urządzenia i zapewnić maksymalny możliwy wpływ na przerzedzanie się włosów, firma FAQ™ Swiss wprowadziła na rynek FAQ™ Scalp Recovery & Thick Hair Probiotic Serum, lekkie serum do skóry głowy wzmacniające pasma włosów i naprawiające mieszki włosowe, zmniejszające łamliwość i przerzedzanie. Równoważąc mikrobiom skóry głowy, serum poprawia ogólne zdrowie skóry głowy i wspiera zdrowy wzrost włosów, jednocześnie regulując produkcję sebum. Zawiera równoważące mikrobiom probiotyki, wzmacniający włosy ekstrakt z czerwonej koniczyny oraz regenerującą i chroniąca mieszki włosowe wąkrotkę azjatycką. Serum nie wymaga spłukiwania.

i Autor: materiał prasowy FOREO

i Autor: materiał prasowy FOREO