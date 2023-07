Przepiękne perfumy, które skojarzą Ci się z operą i latem w Paryżu. Legendarny zapach w promocji Rossmanna za mniej niż 100 zł. Spryskaj się nimi, a przeniesiesz się w magiczny świat paryskiej bohemy

Wyjątkowa promocja w Rossmannie. Perfumy od legendarnej marki za mniej niż 100 zł

Nie nic bardziej romantycznego i eterycznego perfum. Są one niewidzianym dodatkiem do naszej osoby oraz podkreśleniem osobowości. Zapach przywodzą na myśl wspomnienia i aktywują dobre skojarzenia. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz wyjątkową ofertę na markowe zapachy. Tylko teraz wszystkie wody toaletowe MUGLER kupisz w cenie 99,99 zł. Zapachy marki MUGLER uchodzą za luksusowe kompozycje kojarzące się z Paryżem i światem piękna otulonego kwiatami. Nic w tym dziwnego bowiem założyciel marki Thierry Mugler wiele lat spędził właśnie w stolicy Francji. Tam rozpoczął pracę jako projektant mody. W 199 2 roku stworzył najbardziej kultowy zapach marki, czyli "Angel”. W 2005 roku zaczął prowadzić także warsztaty tworzenia perfum. W promocji Rossmanna na zapachy marki MUGLER znajdziesz między innymi kojącą propozycję MUGLER Love you All. Jest to orientalno-przyprawowa kompozycja zapachowa wydana w 2018, która pobudza zmysły i uzależnia swym zapachem. Łączy w sobie aksamitną niebieską lukrecję ze zmysłowym białym bursztynem. MUGLER Love you All z promocji Rossmanna to wyjątkowa woda toaletowa dla pewnych siebie kobiet, które marzą o wolności i ulegają stereotypom.

