Quiz online, sprawdź jakie perfumy do Ciebie pasują. Szybki test, który dopasuje Twój zapach na jesień. Wiesz, jak pachniesz?

Quiz online, jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują?

Coco Chanel mawiała, że „zapach kobiety powinien podążać za nią, jak cień, i przypominać o niej w jej nieobecności”. „Nie ma elegancji bez perfum. Są niewidzialnym, niezapomnianym i niedoścignionym dodatkiem". To właśnie perfumy stanowią bardzo osobisty i zmysłowy dodatek. Potrafią sprawić, że zapamiętamy daną osobę na długo, a jeden konkretny zapach będzie się nam cały czas z nią kojarzył. Eksperci od wonności wskazują, że perfumy powinniśmy dobierać do stylizacji, okazji i do naszego nastroju. Każdy człowiek ma własne preferencje, które często zmieniają się wraz z wiekiem. Młode osoby zazwyczaj lubią energetyczne, owocowe zapachy, a dojrzałe kobiety częściej wybierają luksusowe i eteryczne aromaty.

Przygotowaliśmy dla Ciebie szybki quiz online, który dobierze Twoje idealne perfumy. Na podstawie Twoich odpowiedzi otrzymasz krótką listę propozycji zapachowych, które wpasują się w charakter i osobowość. Weź udział w quizie, jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują. Odpowiedz na przygotowane pytania i przekonaj się sama, czy dobrze dobraliśmy kompozycje zapachowe dla Ciebie.

Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują? Pytanie 1 z 8 Twoje wymarzone wakacje to: relaks nad wodą blisko lasu romantyczny wypad do Rzymu wielka przygoda na egzotycznej wyspie zwiedzanie bazarów i straganów w Marakeszu Dalej