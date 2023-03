Róża i mak – polskie kwiaty w służbie urody

To 3 najlepsze fryzury dla kobiet po 40-tce. Odmładzają lepiej niż chirurg plastyczny. Dodają blasku i lekkości

Wyciągi kwiatowe są cennymi składnikami wykorzystywanymi w branży kosmetycznej. Pomagają walczyć z problemami skóry, odżywiają i nawilżają skórę. Choć obecnie popularne są zwłaszcza roślinny egzotyczne, warto docenić kwiaty, które możemy spotkać w naszych ogrodach i na polach, na przykład różę rdzawą i mak – ich działanie wcale nie jest mniej skuteczne.

Królowa kwiatów i jej zastosowanie w kosmetyce

O niezwykłych właściwościach pielęgnacyjnych i leczniczych róży przekonali się już starożytni Grecy i Rzymianie, a do dziś dnia jest ona składnikiem wielu kosmetyków do cery naczynkowej, dojrzałej, suchej oraz z tendencją do trądziku. W pielęgnacji najczęściej wykorzystuje się różę damasceńską i stulistną, chociaż popularna jest również występująca w Polsce róża rdzawa.

– Róża rdzawa zawiera bogactwo składników o działaniu wykorzystywanym w branży kosmetycznej. Wśród substancji aktywnych zawartych w tej roślinie szczególną rolę odgrywają m.in. taniny, flawonoidy oraz witamina C, które działają antyoksydacyjnie, czyli neutralizują szkodliwe działania wolnych rodników, wpływających na szybsze starzenie się skóry. Ten gatunek róży swoje właściwości pielęgnacyjne zawdzięcza też zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz kwasu trans-retinowego. Ma on pozytywny wpływ zarówno na cerę młodą, jak i dojrzałą. Wykazuje szereg wyjątkowych właściwości od kontroli sebum i złuszczenia po uelastycznienie skóry i spłycenie zmarszczek – wyjaśniają twórczynie marki Vegaya, Agnieszka Śliwa i Małgorzata Krzemińska.

Olej pozyskiwany z róży rdzawej jest wyjątkowym produktem przynoszącym wiele korzyści dla skóry, co spowodowało wzrost jego popularności. Wygładza on zmarszczki, dobrze nawilża, łagodzi podrażnienia, rozjaśnia koloryt skóry i ma silne działanie regenerujące. Ponadto poprawia elastyczność i jędrność skóry. Wskazany jest także dla cery z bliznami, plamami i przebarwieniami. Ma bardzo przyjemny, delikatny zapach, który wzmacnia działanie relaksujące.

Niezwykłe właściwości prosto z polskich łąk

Piękne, czerwone kwiaty maku występują na terenie całej Polski, ale niewiele osób wie, że zawierają wiele dobroczynnych substancji, które przynoszą liczne korzyści naszej skórze, nawet tej bardzo wymagającej i wrażliwej. Z maku polnego pozyskuje się olej oraz ekstrakt, posiadające szerokie zastosowanie w kosmetyce.

- Szczególnie istotnym surowcem jest olej z nasion maku. Zawiera on wysokie stężenie tokoferoli i fitosteroli, kwas linolowy oraz w mniejszych ilościach kwasy: oleinowy i palmitynowy. Olej działa antyoksydacyjnie i ochronnie, a także regeneruje, nawilża i wygładza skórę. Równie cenny w kosmetyce jest ekstrakt z maku, posiadający właściwości rewitalizujące – komentują ekspertki marki Vegaya.

Kosmetyki zawierające olej oraz ekstrakt z maku doskonale przeciwdziałają suchości skóry. Polecane są do codziennej pielęgnacji każdego typu cery, choć przede wszystkim należy podkreślić jego pozytywne działanie na cerę wrażliwą. Produkty mające w składzie mak polny sprawdzą się również u osób z cerą naczynkową, ponieważ wzmacniają naczynka krwionośne, a u osób zmagających się z cerą trądzikową zapobiegają powstawaniu nowych zaskórników.

Kwiaty typowe dla naszej strefy geograficznej mogą dostarczyć naszej skórze wszystkich niezbędnych witamin i składników odżywczych, a wybieranie kosmetyków mających w składzie te surowce ma aspekt ekologiczny. Lokalne składniki wykluczają konieczność odległego transportu, który przyczynia się do zwiększania śladu węglowego, a my możemy jednocześnie zadbać o urodę i o środowisko.

Vegaya, Wygładzający krem do twarzy anti-aging Róża

Wygładzający krem do twarzy anti-aging Róża to receptura stworzona, aby uelastycznić, wygładzić i ujędrnić skórę twarzy. Regularne stosowanie kremu zmniejsza widoczność zmarszczek i poprawia napięcie skóry. Zawiera 97 proc. składników pochodzenia naturalnego.

Vegaya, Ujędrniające serum do twarzy z bakuchiolem Róża

Opis produktu: Serum do twarzy Róża z bakuchiolem zostało stworzone aby skutecznie pielęgnować skórę, na której widoczne są oznaki starzenia. Skóra po użyciu serum staje się bardziej elastyczna i jędrna.

Vegaya, Naturalny wygładzająco-odżywczy peeling do twarzy

Opis produktu: Wygładzająco-odżywczy peeling do twarzy Mak został stworzony, aby skutecznie oczyścić, wygładzić, a także odświeżyć skórę. Dodatkowo rozświetla skórę. Zawiera 98 proc. składników pochodzenia naturalnego.

Vegaya, Oczyszczający olejek do demakijażu anti-aging Mak

Opis produktu: Oczyszczający olejek do demakijażu Mak został stworzony z drogocennych olejów, w tym zimnotłoczonego, organicznego oleju z marchewki oraz substancji myjącej pochodzenia roślinnego. Skutecznie, ale łagodnie oczyszcza z makijażu oraz innych zanieczyszczeń, nie wysuszając i nie podrażniając skóry i oczu. Delikatny dla bariery ochronnej skóry. Olejek dokładnie oczyszcza i pielęgnuje skórę, jednocześnie ją odżywiając i nawilżając. Zawiera 98 proc. składników pochodzenia naturalnego.

Vegaya, Regenerujący krem do twarzy anti-pollution Mak

Opis produktu: Regenerujący krem do twarzy anti-pollution Mak chroni skórę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, odżywia, nawilża i widocznie poprawia jej kondycję. Krem wspomaga procesy naprawcze naskórka i sprawia, że cera wygląda zdrowo i promiennie. Zawiera 97 proc. składników pochodzenia naturalnego.

i Autor: Materiały prasowe VEGAYA

