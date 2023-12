Rozbłyśnij w Sylwestra i zadbaj o swoją skórę

Prezentownik last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Pielęgnację rozpocznij już dzisiaj

Przygotowania do ostatniej nocy w roku zacznij kilka dni wcześniej – zorganizuj sobie wieczór me time i przygotuj cerę, aby była gładka i nawilżona. To właśnie dzięki temu makijaż przez całą imprezę będzie wyglądał świeżo. Po oczyszczeniu twarzy wieczorem nałóż maseczkę – wybierz taką, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojej skóry. Odmładzająca maska KISSES FROM THE MOON przywróci fizjologiczny rytm dobowy skóry oraz zniweluje oznaki jej zmęczenia, by o poranku była wypoczęta i zrelaksowana. Intensywna kuracja nawilżająca w wegańskim wydaniu, czyli maseczka jogurtowa, przyniesie natychmiastowe ukojenie przesuszonej cerze skłonnej do podrażnień i rozjaśni ją. Zostało Ci naprawdę niewiele czasu do imprezy? Sięgnij po błyskawicznie upiększającą PUMP UP THE BEAUTY, która już w zaledwie 15 minut wyraźnie wygładzi skórę i poprawi jej napięcie.

Maseczek używaj 2-3 razy w tygodniu, ale codziennie pamiętaj o nałożeniu na noc kremu. Jeśli stosujesz pielęgnację anti-age, sięgnij po kompleksową kurację z linią odmładzającą Phlov by Anna Lewandowska. W zestawie znajdziesz booster NEWBORN STAR, maseczkę KISSES FROM THE MOON, ​​intensywnie odmładzający KREM ANTI-AGING NA DZIEŃ oraz ODMŁADZAJĄCY ELIKSIR HIALURONOWY, które zwiększą elastyczność skóry, zapewnią wypełnienie zmarszczek i zniwelują oznaki zmęczenia.

Tuż przed sylwestrowym balem

31 grudnia przygotowania do wieczora rozpocznij już od rana. Podczas porannego prysznica zrób delikatny peeling twarzy SKIN-EXPOSED, a na tak przygotowaną skórę nałóż produkty nawilżające, które przygotują ją pod makijaż. Pamiętaj, że podstawą pięknego wyglądu jest dobre samopoczucie – tego dnia to Ty jesteś najważniejsza! Zorganizuj sobie chwilę dla siebie z rytuałem pielęgnacyjnym Phlov i poczuj się jak gwiazda.

Zadbaj o dogłębne nawilżenie cery, stosując krem SMART SPLASH, a wokół oczu delikatnie wklep EYE DEAL LOOK, który zapewni świeże i promienne spojrzenie. Aby wygładzić koloryt skóry, sięgnij po odmładzający booster NEWBORN STAR – pozostawi on skórę idealnie gładką i odżywioną. Pod makijaż jako bazę wykorzystaj krem DIAMOND LOOK, który dodatkowo zredukuje widoczność porów, zmarszczek i niedoskonałości, zapewniając naturalne rozświetlenie. Możesz ten efekt jeszcze zwiększyć, spryskując twarz mgiełką CRYSTAL MAGIC, którą zastosuj także na skończony makijaż – przedłuży jego trwałość i odświeży go podczas szalonej nocy.

Nie zapomnij też o przygotowaniu ciała pod glow! Zrób rano peeling cukrowy CarameLOVE SPA, który nie tylko wygładzi i uelastyczni skórę, ale także odświeży ją i nada blasku. Podobnie jak przy pielęgnacji twarzy, pamiętaj o nawilżeniu ciała. Balsamy z linii GLOW i złoty olejek w żelu zadbają o to, abyś była prawdziwą gwiazdą wieczoru – nie tylko odżywią i pozostawią skórę miękką, ale też zapewnią prawdziwy efekt wow. W zależności od kreacji nałóż je na dekolt, ramiona i nogi, a gwarantujemy, że nikt nie przejdzie obok Ciebie obojętnie. Wejdź w Nowy Rok pełna blasku!

Król i królowa balu

Zabłysnąć w sylwestrową noc mogą także panowie. Kosmetyki marki Phlov MENCARE zapewnią odświeżoną i nawilżoną skórę, a ich świeży zapach działa energetyzująco. Zaproś swojego partnera i razem wykonajcie swoje ulubione rytuały pielęgnacyjne – maska na noc (STEP 5) zapewni skórze odbudowę i sprężystość, a punktowe serum odmładzające (STEP 3) skutecznie pomoże w walce z widocznymi oznakami zmęczenia. Bądźcie razem gwiazdami wieczoru z Phlov!

