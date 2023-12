To 3 propozycje sylwestrowych fryzur, dzięki którym olśnisz swoje towarzystwo

Prezentownik last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Fryzura odpowiednia na tak wyjątkową okazję, jak sylwestrowy wieczór to coś, co można osiągnąć nie tylko w salonie. Mając koncepcję na stylizację włosów, instrukcję, jak ją wykonać oraz będąc w posiadaniu profesjonalnych produktów, można zrobić to samodzielnie w domu. W portfolio L’Oréal Professionnel Paris dostępne są zarówno wygładzające, utrwalające, jak i dodające objętości kosmetyki. Zanim jednak się w nie wyposażymy, warto przemyśleć, co będzie pasowało do sylwestrowej kreacji, gdzie spędzimy ten wieczór, ale też, jaka fryzura doda pewności siebie oraz sprawi, że będziemy dobrze się czuć.

1. Eleganckie upięcie

Jeśli plany na tegorocznego sylwestra to bardziej oficjalna celebracja, w długiej sukni i z mocniejszym make-up’em, to idealnym pomysłem na stylizację włosów może okazać się elegancki kucyk lub kok. A że od kilku sezonów z mody nie wychodzi wet hair look, to warto spiąć włosy właśnie w duchu tego trendu. „Mokry” kucyk lub kok będzie bardziej nowoczesny, wyrazisty, przykuwający uwagę. Można go osiągnąć z pomocą żelu Extreme Splash, z gamy Tecni.Art, od L’Oréal Professionnel Paris. To produkt, który nada upięciu doskonałego, mokrego wykończenia oraz błysku. Nakładając go przed stylizacją można też mieć pewność, że fryzura utrzyma się przez całą noc.

i Autor: Materiały prasowe L’Oréal Professionnel Paris

2. Romantyczne fale

Fryzura, która sprawdzi się przy bardziej subtelnej kreacji oraz delikatniejszym makijażu to romantyczne, niezwykle kobiece fale. Tak wystylizowane włosy będą świetnym wyborem dla posiadaczek prostych włosów, które preferują rozpuszczone pasma i jednocześnie pragną przy sylwestrze nieco odmienić wizerunek. Warto przy tym potraktować fryzurę jako główny element stylizacji i coś, co przy nieco bardziej stonowanej reszcie elementów, powinno przykuwać uwagę objętością i być może dodatkowymi akcesoriami takimi, jak błyszczące spinki czy perły. Z objętością pomoże teksturyzujący puder w spray’u Savage Panache z gamy Tecni.Art od L’Oréal Professionnel Paris. Dzięki zawartemu w tym produkcie potrójnemu dyfuzorowi, w zaledwie kilka chwil włosom zostanie nada objętość 3D. Co więcej fryzura zostanie utrwalona, a więc w tym przypadku również można całą noc poświęcić na celebrację – bez konieczności poprawiania włosów i bez żadnych zmartwień w tym zakresie!

i Autor: Materiały prasowe L’Oréal Professionnel Paris

3. Potargany, Artystyczny Nieład

Sylwester, bez względu na charakter imprezy, może być po prostu okazją do totalnego uwolnienia kreatywności i podjęcia takich stylizacyjnych wyborów, na które w innych okolicznościach byśmy się nie odważyli. W takim wypadku TĄ fryzurą mogą być tak zwane messy hair, które w zestawieniu z cekinową kreacją i wyrazistym make-upem, stworzą look w stylu ‘maxi'. Jak osiągnąć taką fryzurę i zagwarantować sobie, że utrzyma się przez całą noc? Wystarczy rozprowadzić na włosach puder Super Dust z gamy Tecni.Art od L’Oréal Professionnel Paris. Ten mineralny kosmetyk doda włosom objętości, unosząc je u nasady i sprawiając, że wydają się bardziej gęste.

i Autor: Materiały prasowe L’Oréal Professionnel Paris

Sylwester to jedyny taki wieczór w roku, dlatego przy wyborze zarówno kreacji, jak i stylizacji włosów, warto w tym przypadku postawić z jednej strony na coś, w czym będziemy dobrze się czuć i co będzie pasować do okoliczności, ale też na coś, co zawsze chodziło po głowie, ale z jakichś względów nie zdecydowaliśmy się na to. Na przykład nie mieliśmy właściwych produktów do stworzenia danego looku – teraz, dzięki L’Oréal Professionnel Paris może się to udać!