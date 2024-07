Rozetrzyj to w dłoniach i nasmaruj ramy okienne i klamki. Już po kilkunastu minutach nie będzie śladu brudu i żółtych plam. Nie zużyjesz ani grama sody oczyszczonej. Mycie ram okiennych

Wetrzyj ten proszek w ramy okienne. Działa jak alternatywa sody oczyszczonej

Ramy okienne najczęściej wykonane są twardego i wytrzymałego plastiku PCV. To odporne tworzywo, które dobrze znosi niesprzyjające warunki atmosferyczne i nie odkształca się pod wpływem wysokich temperatur. Ramy okienne podobnie jak szyby narażone są na wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Z zewnątrz są to pyłki, smog i osady z powietrza, a w wewnątrz to osady z kuchni oraz dym tytoniowy. Tego rodzaju brud potrafi się wżerać w plastikową strukturę ram okiennych. Czyszczenie ich tradycyjnymi środkami czystości nie przynosi oczekiwanego rezultatu. W takiej sytuacji o wiele lepiej sprawdzą się domowe sposoby.

Do doczyszczenia pożółkłych ram okiennych dobrze sprawdzi się ocet lub soda oczyszczona. To jednak nie jedyne patenty, a jakich możesz skorzystać. Na pożółknięte ramy okienne pomoże także tradycyjny proszek do pieczenia. Podobnie jak soda oczyszczona posiada on delikatnie wybielające właściwości. Wymieszaj proszek do pieczenia z wodą w proporcjach 1:1, tak aby powstała gęsta pasta. Nałóż ja na zabrudzenia na ramach okiennych i odczekaj około 30 minut. Po tym czasie przetrzyj wszystko do sucha. Proszek do pieczenia świetnie pomoże usunąć zabrudzenia po kleju. Zamiast proszku do pieczenie możesz wykorzystać również kwasek cytrynowy lub tradycyjny proszek do prania.

Jak to wyczyścić?