Rozkwitaj w każdym wieku!

Makijaż w stylu "old money". Z tych kosmetyków wyczarujesz piękny look. Sprawdzona klasyka to zawsze dobry wybór

Wszystko w rękach matki natury

Naukowcy Yves Rocher pracowali nad formułą odmładzających kosmetyków przez lata. Zgodnie z filozofią marki – eksplorowali możliwości wykorzystania naturalnego bogactwa przyrody. I tu zauważyli pewną prawidłowość, którą postanowili zgłębić – dlatego do opracowania kosmetyków zatrzymujących efekty starzenia wykorzystali filozofię gemmoterapii, czyli nauki o pąkach roślinnych. Pączek to zalążek życia rośliny, zapowiedź powstania jej liści, korzeni, łodyg i kwiatów. To właśnie w pączku są wszystkie konieczne substancje odżywcze, witaminy i minerały, niezbędne do wzrostu i rozwoju rośliny. I, co ważne, znajdują się tam w skoncentrowanej, wyjątkowo silnej formie. Do tej wiedzy o prawach natury została dokooptowana zaawansowana technologia, którą udoskonalano, a proces biotechnologii – opatentowany przez Yves Rocher. I tak powstał innowacyjny składnik aktywny – wyciąg z pąków roślinnych.

Jak to działa?

Z pąków roślinnych są pozyskiwane cenne komórki macierzyste, a następnie – dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii – są one wzmacniane i rozbijane na jeszcze mniejsze cząsteczki. Dzięki temu łatwiej przenikają do skóry, gdzie korzystnie wpływają na kolagen i struktury hialuronowe, a także stymulują jej odnowę komórkową.

Zobacz także: Makijaż w stylu "old money". Z tych kosmetyków wyczarujesz piękny look. Sprawdzona klasyka to zawsze dobry wybór

Więcej blasku i jędrności, mniej zmarszczek

Jeśli zmarszczki, to tylko te od śmiechu, matowa twarz – tylko gdy użyjesz pudru. Jeśli stosujesz linię Anti-Age Global Yves Rocher możesz decydować, które zmarszczki lubisz, a o których chciałabyś zapomnieć. W czasie stosowania serii kosmetyków poprawia się napięcie skóry, cera nabiera blasku, jest odpowiednio nawilżona i wygładza się. To zasługa pąków roślinnych, które są głównym składnikiem linii Anti-Age Global Yves Rocher. Towarzyszą im i wspierają w odmładzającym działaniu także wyciąg z jabłek, inozytol z ryżu, olej z pestek winogron, z ogórecznika, lnianki, olej jojoba i roślinna gliceryna.

Pielęgnacja w wersji eko

Odmładzająca linia Anti-Age Global została wyprodukowana w laboratorium w Bretanii – w oparciu o najbardziej ekologiczne procedury. Począwszy od składników aktywnych potrzebnych do tworzenia kosmetyków – naukowcy firmy Yves Rocher wykorzystują surowiec roślinny pozyskiwany w zrównoważony sposób. Nie bez znaczenia jest także opakowanie kremów – to w większości słoiczki ze szkła pochodzącego z recyklingu, a także tekturowe kartoniki, z certyfikatem eco-friendly. Kosmetyki Anti-Age Global są odpowiednie dla wegan i aż w 96% składają się ze składników pochodzenia naturalnego.

Przedstawiamy silną drużynę Anti-Age Global Yves Rocher – działają silnie w zespole, ale pojedynczo także spełniają swoje zadania odmładzające.

Ty wybieraj, czego potrzebujesz i ciesz się efektami:

Przeciwzmarszczkowa esencja korygująca Serum Anti-Age Global na dzień Yves Rocher - 229 zł, 50ml - Zawiera silnie skoncentrowane składniki, które dają shot witalności osłabionej i wysuszonej skórze. Po jego zastosowaniu cera nabiera blasku, jest bardziej gładka i sprężysta – z dnia na dzień przywracając jej młodzieńczy, promienny wygląd. Stosuj serum codziennie, wklepując niewielką ilość, omijając okolice oczu.

Emulsja rozświetlająca SPF 30, Anti-Age Global, Yves Rocher – 229 zł, 50 ml - Dodaje skórze blasku, ale też chroni przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych i zapobiega przebarwieniom. Nawilża i spowalnia procesy starzenia. Idealna na dzień.

Kuracja rozświetlająca do twarzy w kapsułkach, Anti-Age Global, Yves Rocher – 329 zł, 10,5 ml - Ekskluzywne serum do twarzy z wyciągiem z pączków kwiatowych i witaminą C, zamknięte w jednorazowych kapsułkac. Nawilża, rozświetla cerę i zmniejsza przebarwienia. Po jego użyciu skóra staje się jedwabista i miła w dotyku.

Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na dzień, Anti-Age Global, Yves Rocher – 199 zł, 50 ml Już chwilę po aplikacji daje uczucie nawilżenia i odżywienia. Redukuje istniejące zmarszczki, rozświetla i napina skórę.

Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na noc, Anti-Age Global, Yves Rocher – 209 zł, 50 ml - Idealna regeneracja podczas nocnego odpoczynku. Krem zapewnia intensywne nawilżenie, które utrzymuje się także po przebudzeniu.

Przeciwzmarszczkowy krem na dzień do skóry suchej, Anti-Age Global, Yves Rocher, 209 zł, 50 ml - Preparat o lekkiej konsystencji, który świetnie nawilża i odżywia nawet bardzo suchą skórę.

Korektor na plamy pigmentacyjne, Anti-Age Global, Yves Rocher -149 zł, 14 ml - O lekkiej konsystencji, nie tylko odmładza skórę, ale też ją rozjaśnia i redukuje przebarwienia. Idealny do stosowania punktowo rano i wieczorem, także pod makijaż.

Rozświetlający krem pod oczy, Anti-Age Global, Yves Rocher – 149 zł, 15 ml Stymuluje regenerację skóry pod oczami, nawilża ją i redukuje zmarszczki – ich widoczność zmniejsza się już po 72 godzinach. Krem został przetestowany dermatologicznie i okulistycznie.

Dwufazowy koncentrat naprawczy na noc, Anti-Age Global, Yves Rocher – 239 zł, 30 ml To regenerujący i nawilżający zastrzyk odmładzający dla wymagającej skóry. Oprócz wyciągu z pączków roślin zawiera też m.in. nawilżający skwalan, łagodzący hydrolat rumiankowy, detoksykujący wyciąg z aphloi. Pracuje wtedy, gdy ty śpisz. Po przebudzeniu skóra wydaje się młodsza i promienna.

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher