Sephora wspiera polskie marki. Pierwszy program inkubacyjny dla europejskich marek beauty

Sephora od wielu lat wspiera rozwijające się europejskie marki, pomagając im budować pozycję i wzmacniać obecność na swoich platformach. Doskonałym przykładem jest marka Byoma, a ostatnio również Glowery. Staranna selekcja marek stanowi fundament naszego podejścia i pozwala nam oferować najbardziej innowacyjne oraz pożądane produkty. To właśnie wieloletnie doświadczenie i konsekwentne zaangażowanie w odkrywanie nowych talentów stały się inspiracją do stworzenia tej prestiżowej nagrody beauty.

Program SEPHORA PRIZE zapewni zwycięskiej marce wyjątkowe, trzyletnie wsparcie, stworzone z myślą o przyspieszeniu jej rozwoju. Obejmie ono dedykowane doradztwo w obszarze badań i rozwoju (R&D), mentoring prowadzony przez ekspertów oraz szerokie wsparcie widoczności marki we wszystkich kluczowych punktach kontaktu z konsumentem.

Zwycięska marka skorzysta również z premiery na wyłączność w Sephora w Europie, wraz z bezprecedensowym wsparciem promocyjnym, w ramach ikonicznej kampanii SEPHORA „The Next Big Thing”. Dzięki temu marka zyska wyjątkową możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców a także kompleksową widoczność 360° - od kanałów społecznościowych Sephora, po aktywacje w perfumeriach. Pozwoli to marce nawiązać relację ze społecznością fanów beauty Sephora w całej Europie, wspierając jej dalszy rozwój i rozpoznawalność.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe

Oprócz głównego laureata, w zależności od otrzymanych zgłoszeń, Sephora planuje przyznać również drugą i trzecią nagrodę. Wyróżnienia te uhonorują marki, które wzbudziły nasze szczególne zainteresowanie dzięki swojej innowacyjności i potencjałowi.

Marki te otrzymają również roczne wsparcie ze strony Sephora, zapewniające im znaczącą widoczność w ramach platform Sephora, obejmujących kanały cyfrowe, działania CRM i media społecznościowe, a także mentoring skoncentrowany na trendach rynkowych i strategicznym doradztwie.

Informacja o przyznaniu tych wyróżnień zostanie również ogłoszona podczas kolejnej edycji wydarzenia SEPHORiA w 2026 roku.

Odkrywanie doskonałości w europejskim świecie beauty

SEPHORA to znacznie więcej niż sieć perfumerii. Przez lata stworzyliśmy unikalny model partnerstwa blisko współpracując z założycielami marek, aby wspierać realizację ich wizji oraz pomagać im budować relację z globalną społecznością miłośników beauty. Dzięki najnowszej inicjatywie, SEPHORA jeszcze mocniej podkreśla swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwój europejskich marek, wspieranie dynamicznego ekosystemu beauty oraz pomoc lokalnym markom w ich rozwoju na skalę europejską.

- W SEPHORA od zawsze z pasją odkrywamy i wspieramy marki, które kształtują przyszłość świata beauty. Europa to niezwykle bogaty, kreatywny i wymagający rynek, pełen utalentowanych twórców oraz obiecujących, rozwijających się marek, które niekiedy napotykają trudności w budowaniu swojej działalności na większą skalę. Dzięki programowi SEPHORA Prize idziemy o krok dalej, umacniając nasze zaangażowanie we wspieranie wyjątkowo różnorodnego i innowacyjnego europejskiego ekosystemu beauty. Chcemy wspierać nowe pokolenie założycieli marek i pomagać im rozwijać ich wizję, wykorzystując siłę ekspertyzy, platformy oraz społeczności SEPHORA powiedziała Catherine Spindler, Prezes Sephora Europa i Bliski Wschód.

Program jest otwarty dla marek z całej Europy i obejmuje wszystkie kategorie beauty. W centrum zainteresowania znajdą się założyciele marek, którzy wyróżniają się silną wizją rozwoju, wyraźnym potencjałem innowacyjnym oraz produktami o potwierdzonej jakości. Wewnętrzne jury SEPHORA będzie poszukiwać marek o wyrazistym spojrzeniu na świat beauty, rzeczywistym potencjale innowacyjności oraz autentycznej historii tworzonej przez wizjonerskich założycieli. Poszukiwane będą również marki, które będą rezonować ze społecznością fanów beauty SEPHORA. Celem programu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju zwycięskiej marki.

SEPHORA PRIZE - katalizator rozwoju dla rozwijających się marek beauty w Europie

SEPHORA PRIZE to najbardziej kompleksowy program wsparcia dla rozwijających się marek beauty, realizowany przez SEPHORA. Każdego roku jedna europejska marka otrzyma wyjątkowe wsparcie, stworzone z myślą o przyspieszeniu jej rozwoju i wzmocnieniu jej pozycji na rynku.

Zgłoszenia będzie można przesyłać od 9 czerwca 2026 r. przez blisko cztery tygodnie do 6 lipca 2026 do godziny 23:59 CET. Wszystkie informacje sa dostępne na dedykowanej stronie programu SEPHORA PRIZE: https://www.sephora.pl/sephora-prize-pl.html, dzięki czemu każda marka spełniająca kryteria określone przez SEPHORA będzie mogła zgłosić swoją kandydaturę.

Pierwszy zwycięzca programu SEPHORA PRIZE zostanie ogłoszony podczas wydarzenia SEPHORiA Europe w nadchodzących miesiącach. Marka otrzyma również dedykowaną przestrzeń, zapewniającą wyjątkową możliwość zaprezentowania się społeczności SEPHORA. W 2027 roku marka zostanie wprowadzona do portfolio SEPHORA na rynkach europejskich. Strategia wprowadzania marki na rynek została opracowana tak, aby zapewnić jej szeroki zasięg i wysoką widoczność.**

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe