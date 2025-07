Sephora zaprasza na letnią przygodę: baw się, graj i wygrywaj w wyjątkowej digitalowej grze SEPHORA TREASURE HUNT!

Sephora to coś więcej niż perfumeria – to marka, która z odwagą sięga po nowe rozwiązania, celebruje różnorodność i stawia na doświadczenia, które angażują i inspirują. Inkluzywność, innowacja i radość z odkrywania piękna są wpisane w DNA marki. Nie inaczej jest tym razem – tego lata Sephora zaprasza do udziału w wyjątkowej, digitalowej przygodzie, w formie aplikacji PVA, która zachwyci fanów beauty, nowych technologii i… nagród!

i Autor: Archiwum serwisu Makijaż