Serum i hydrolat, czyli duet idealny. Co warto wiedzieć o letniej pielęgnacji?

Lato stawia przed skórą szczególne wyzwania. Wysokie temperatury, klimatyzacja, podróże i intensywna ekspozycja na słońce sprawiają, że cera niemal zawsze potrzebuje jednocześnie ukojenia, nawilżenia oraz wsparcia w codziennej regeneracji. Jak wyjść naprzeciw jej potrzebom? Eksperci podpowiadają, że jednym ze skutecznych sposobów na spersonalizowaną pielęgnację podczas wakacyjnych miesięcy jest duet serum i hydrolatu. To połączenie kluczowe dla utrzymania skóry w dobrej kondycji nawet podczas najbardziej intensywnych letnich wyjazdów… i zajmuje niewiele miejsca w walizce.

Serum – działanie „w punkt”

Rynek beauty pokazuje, że skuteczna pielęgnacja nie musi oznaczać rozbudowanej kosmetyczki. Mniej znaczy więcej. Latem szczególnie cenimy produkty wielozadaniowe, lekkie i takie, które zapewniają nam komfort stosowania. Punkt dla serum – czyli skoncentrowanego kosmetyku o wodnistej lub żelowej konsystencji. Lekka formuła pozwala składnikom aktywnym skutecznie docierać do skóry i odpowiadać na jej zróżnicowane potrzeby – od nawilżenia i regeneracji po normalizację czy rozświetlenie.

– Świat beauty docenia moc serum – i słusznie! Ta formuła nie tylko działa „w punkt” i przynosi widoczne rezultaty, ale także szybko wchłania się, nie pozostawiając tłustego filmu. To bardzo istotne podczas ciepłych, letnich miesięcy. Obok kremów sera stanowią jeden z mocnych filarów skutecznej, codziennej pielęgnacji – mówi Magdalena Słomnicka, kosmetolog, ekspert marki Sielanka. – Kluczowy dla efektywności rutyny przy użyciu serum jest odpowiedni dobór składników aktywnych, o moc których oparty jest wybrany przez nas kosmetyk. Na przykład skóra pozbawiona blasku i potrzebująca regeneracji doskonale zareaguje na serum z kwasami AHA z linii Sielanka Winogrono. Z kolei cera tłusta, mieszana i potrzebująca delikatnego złuszczenia świetnie odpowie na serum z linii Sielanka Wierzba, które reguluje wydzielanie sebum i działa wygładzająco – dodaje.

Kosmetolodzy podkreślają, że sama procedura pielęgnacyjna jest równie istotna, jak właściwy dobór składników aktywnych. O czym warto pamiętać? Po pierwsze, serum aplikujemy wyłącznie na oczyszczoną i delikatnie osuszoną skórę. Dzięki temu składniki aktywne będą mogły odpowiednio przeniknąć w głąb cery i perfekcyjnie zadziałać. Po drugie, stosujemy niewielką ilość produktu i delikatnie wmasowujemy opuszkami palców w skórę twarzy, szyi i dekoltu (nie pocieramy, ponieważ to mogłoby spowodować mikrouszkodzenia naskórka). Po trzecie – serum aplikujemy rano i wieczorem, pod krem nawilżający.

Hydrolat – letnie odświeżenie i tonizacja

Drugim filarem letniej pielęgnacji są multifunkcjonalne hydrolaty, które koją, nawilżają i normalizują cerę. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ z powodzeniem mogą także zastąpić tonik oraz być bazą domowej maski. – Hydrolaty, czyli inaczej „wody kwiatowe” lub „wody owocowe” to tajna broń kosmetologów, połączenie najlepszych tradycji naszych prababek z wykorzystaniem nowoczesnych składników aktywnych. Powstają podczas produkcji olejków eterycznych przez destylację i zawierają olejki oraz rozpuszczalne w wodzie, cenne dla skóry roślinne składniki aktywne – mówi Magdalena Słomnicka. – Ich zastosowanie latem jest nie do przecenienia – nie tylko skutecznie tonizują i odświeżają skórę, przynosząc jej to, co najlepsze z mocy ziół, kwiatów i owoców, ale także niosą ze sobą upragnione orzeźwienie w gorące dni. Bezsprzecznie warto spakować ulubiony hydrolat do kosmetyczki na letni wyjazd – dodaje.

Jak wybrać odpowiedni dla siebie hydrolat? – Oczywiście, należy dobrać go do potrzeb skóry. Na przykład hydrolat z kwasami AHA dobrze sprawdzi się w przypadku skóry zmęczonej, wymagającej regeneracji. Z kolei hydrolat nagietkowy będzie idealny dla skóry wrażliwej, z uwagi na swoje właściwości kojące, a hydrolat zawierający połączenie arnika-kasztan – odpowie na potrzeby skóry naczynkowej – dodaje ekspertka.

Sielanka nektarynka z niacynamidem

Hydrolat Sielanka Nektarynka to pierwszy krok porannej sielanki. Lekka, świeża mgiełka koi skórę, wspiera komfort i przygotowuje cerę do dalszej pielęgnacji. To jak spacer po sadzie pełnym słonecznych nektarynek, gdy powietrze pachnie świeżością i harmonią.

Niacynamid – kosmetycznie wspiera wyrównanie kolorytu i komfort skóry. Pomaga skórze wyglądać na bardziej rozświetloną i „spójną” w odbiorze.

Kompleks ceramidów – wzmacnia barierę ochronną i utrzymuje nawilżenie.

Olej z konopi i czarnuszki – odżywiają i łagodzą skórę. Wspierają miękkość i elastyczność oraz sprawiają, że mgiełka ma bardziej pielęgnujący charakter. Skóra po aplikacji jest przyjemna w dotyku.

D-pantenol i alantoina – ukojenie i wygładzenie.

Gliceryna – wspiera optymalne nawilżenie. Pomaga utrzymać uczucie nawodnienia i zapobiega wrażeniu ściągnięcia po oczyszczaniu.

Serum do twarzy z kwasami AHA Winogrono

Serum Sielanka Winogrono to skoncentrowana porcja natury dla skóry zmęczonej. Lekka, szybko wchłaniająca się formuła wspiera regenerację i wygładzenie.

Kwas AHA – delikatne złuszczanie i rozświetlenie. Pomaga skórze osiągnąć odświeżenie i blask. Wspiera efekt „odnowionej” cery.

Olej ryżowy i olej z pestek winogron – odżywienie i ochrona. Dodają formule miękkości i pomagają utrzymać komfort na skórze. Dzięki nim pielęgnacja jest bardziej przyjemna i otulająca.

Trehaloza – nawilżenie i komfort. Pomaga utrzymać uczucie nawilżenia i gładkiego wykończenia. Skóra jest bardziej sprężysta i przyjemna w dotyku.

Pantenol – wspiera komfort i regenerację. Wnosi łagodność i pomaga skórze czuć się „zaopiekowaną”. To element, który równoważy aktywny charakter formuły.