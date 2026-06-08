She is Sunday & MOHITO: Twoja Moda na Lato Pełne Słońca i Włoskiego Uroku

Wspólna kolekcja She is Sunday & MOHITO to prawdziwy hołd dla najpiękniejszych chwil spędzanych z dala od codziennych obowiązków i zgiełku miasta. Projektanci czerpali inspirację z malowniczego, pełnego słońca i intensywnych barw włoskiego wybrzeża Amalfi, gdzie każdy zakątek tętni śródziemnomorskim gwarem i urzeka niepowtarzalnym urokiem. To właśnie ta atmosfera – połączenie elegancji z beztroską, luksusu z naturalnością – stała się punktem wyjścia do stworzenia ubrań, które mają za zadanie nie tylko pięknie wyglądać, ale przede wszystkim pozwolić nam poczuć się wolno, lekko i absolutnie kobieco. Wyobraź sobie poranek z kawą na tarasie z widokiem na turkusowe morze, spacer po urokliwych uliczkach Positano czy wieczorny koktajl w Sorrento – ta kolekcja została zaprojektowana, by towarzyszyć Ci w każdej z tych niezapomnianych chwil.

W ofercie She is Sunday & MOHITO na sezon SS 2026 odnajdziesz prawdziwą esencję wakacyjnego stylu. Dominują lekkie, przewiewne dzianiny, które delikatnie otulają ciało, zapewniając komfort nawet w najgorętsze dni. Swobodne, niekrępujące ruchów fasony gwarantują wygodę i pozwalają skórze oddychać, a jednocześnie prezentują się niezwykle stylowo. Klasyczne marynistyczne pasy, będące synonimem nadmorskiego szyku, pojawiają się w odświeżonej wersji, dodając kolekcji ponadczasowego charakteru. Paleta barw opiera się na naturalnych, spokojnych odcieniach, które idealnie komponują się z letnim krajobrazem, ale nie brakuje w niej energetycznych, czerwonych akcentów, które dodają całości pazura i radości.

Wśród kluczowych elementów kolekcji znajdziesz absolutny must-have – pasiaste maxi sukienki, które z łatwością przeniosą Cię z porannego spaceru po promenadzie na wieczorną kolację. Komfortowe komplety, idealne do leniwych popołudni spędzanych w słońcu lub na spontaniczne wycieczki, łączą w sobie styl i praktyczność. Oversize’owe T-shirty z autorskimi, często inspirującymi napisami, staną się Twoim ulubionym elementem do tworzenia casualowych, ale zawsze modnych stylizacji. Całość dopełniają starannie dobrane wakacyjne dodatki, które pozwolą Ci skomponować spójny i przemyślany look na każdą okazję – od plażowej torby, przez stylowe sandały, aż po biżuterię, która subtelnie podkreśli Twoją opaleniznę.

She is Sunday & MOHITO to więcej niż tylko ubrania – to celebracja lata w jego najbardziej optymistycznym, a jednocześnie niezaprzeczalnie kobiecym wydaniu. To zaproszenie do cieszenia się każdą chwilą, do wyrażania siebie poprzez modę i do tworzenia niezapomnianych wspomnień, ubranych w lekkość, styl i zmysłowość. Przygotuj się na lato pełne włoskiego słońca, bez względu na to, gdzie spędzisz swoje wakacje!

i Autor: She is Sunday & MOHITO/ Materiały prasowe

i Autor: She is Sunday & MOHITO/ Materiały prasowe

i Autor: She is Sunday & MOHITO/ Materiały prasowe

i Autor: She is Sunday & MOHITO/ Materiały prasowe