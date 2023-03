SKENDE Shopping strategicznym partnerem obchodów Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023

W SKENDE powstała przestrzeń pod nazwą Miejscówka, w której znajdują się sala warsztatowa, selfie boksy do robienia inspirujących zdjęć, strefa gamingowa, przestrzeń z grami analogowymi oraz galeria, w której można obejrzeć twórczość młodych artystów. Miejscówka, która powstała z myślą o potrzebach młodzieży, ma inspirować i rozwijać, ale przede wszystkim łączyć młodych ludzi z Ukrainy, Polski i innych krajów. Miejscówkę każdego dnia odwiedzają dziesiątki osób, a do tej pory odbyło się w niej ponad 390 godzin warsztatów oraz ciekawych wydarzeń, w których wzięło udział ponad 4000 osób.

− SKENDE od samego początku aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców w Lublinie. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i zaszczyceni, że możemy być częścią tak ważnego i wyjątkowego projektu wspólnie celebrując tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Inicjatywa ta otwiera młodym ludziom przestrzeń do realizacji ich marzeń i pasji. Doskonale współgra z wizją naszej firmy, którą jest tworzenie lepszego życia codziennego dla wielu ludzi. Chcemy poprzez nasze działania ułatwiać młodym ludziom integrację w ich społecznościach oraz wspomagać ich w rozwoju wokół takich tematów jak - poczucie wspólnoty, troska o ludzi i planetę oraz nieszablonowe myślenie w działaniu - powiedział Jacek Garbaczewski, Dyrektor SKENDE.

SKENDE wraz z Urzędem Miasta zaprasza młodzież na liczne warsztaty i wydarzenia. Spotkania “Urban Club Lublin” uczą młodych entuzjastów planowania przestrzeni, jak projektować tereny miejskie, aby były przyjazne, dostępne i zielone. Kolejną atrakcją są bezpłatne warsztaty “Lublin Skills up!” prowadzone z udziałem specjalistów i przedstawicieli biznesu. W programie “Przedsiębiorcza Młodzież” uczniowie lubelskich szkół ponadgimnazjalnych rozwijają swoją przedsiębiorczość i podnoszą kompetencje poprzez wizyty studyjne w SKENDE i wykonywanie zleconych zadań. W tym roku będzie to przygotowanie kompleksowej koncepcji promocji Miejscówki w mediach społecznościowych. Prowadzone przez SKENDE warsztaty rozwojowe “What is your superpower?” stanowią przyjazną i bezpieczną przestrzeń do rozmów na tematy dotyczące niepełnosprawności, zrównoważonego rozwoju, czy poczucia własnej wartości. Gratką dla fanów graffiti będzie festiwal “Meeting of Styles”, który odbędzie się w sierpniu br.

Zobacz także: Ten jeden element makijażu może całkowicie odmienić Twój wygląd. Teraz możesz oddać się w ręce ekspertów

– Budując ofertę skierowaną do młodych mieszkańców Lublina, poszukiwaliśmy partnerów nie tylko po stronie organizacji pozarządowych, czy nieformalnych grup młodzieży, ale również podmiotów z sektora biznesowego. Cieszę się, że zarówno IKEA, jak i SKENDE wyszły ze swoją propozycją połączenia sił w działaniu na rzecz młodych. Partnerskie relacje pozwoliły wypracować formułę współpracy, zakres wsparcia ze strony tych podmiotów oraz pakiet działań miasta. Od początku nie mieliśmy wątpliwości, że firmy te będą wiarygodnym partnerem w procesie Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Wartości komunikowane przez IKEA oraz SKENDE doskonale wpisały się w główne założenia ideowe, jakie przyjęliśmy w ramach ESM. Otwartość, tolerancja, innowacyjność i dbałość o środowisko to tematy niezwykle ważne dla młodzieży, stanowiące fundamenty naszego programu ESM oraz współpracy z IKEA i SKENDE – powiedziała Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

SKENDE z radością angażuje się w ważne projekty poprawiające jakość życia mieszkańców Lublina, zwłaszcza młodych ludzi, aby mogli oni w pełni rozwijać swój potencjał. Szeroka oferta Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 to okazja dla studentów i młodzieży by poczuć swoją sprawczość, a także przynależność do lokalnej i europejskiej społeczności. Organizatorzy stawiają na inkluzywność i dobre samopoczucie.

i Autor: Materiały prasowe SKENDE

i Autor: Materiały prasowe SKENDE