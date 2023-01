Skóra pełna zdrowego blasku. Kosmetyczne triki, które rozpromienią Twój wygląd

Kosmetyczne bestsellery w Sephorze. Co ciekawe?

Blask w makijażu to przede wszystkim rozświetlacz? Dziś na rynku znajdziesz wiele rozświetlaczy o różnych wykończeniu, od tych delikatnych po te dające efekt dyskotekowej kuli na policzkach. Jeżeli masz cerę dojrzałą to wybieraj rozświetlacze bez widocznych drobin, która zapewnią skórze efekt tafli. W Sephorze znajdziesz idealny produkt do takiego rodzaju makijażu. Magic Luminizer od marki RMS Beauty to efekt mokrej skóry muśniętej promieniami słońca. Produkt ten rewelacyjnie odbija promienie słoneczne zapewniające cerze zdrowy blask. Jego kremowa formuła idealnie wtapia się w skórę i nie pozostawia na niej plam. Magic Luminizer od marki RMS Beauty wyeksponuje Twoje naturalne pięknie.

Szukasz bardziej klasycznego rozświetlacza? Postaw na uniwersalny blask od Fenty Beauty z Sephory. Killawatt Freestyle Highlighter to połączenie dwóch świetlistych rozświetlaczy w pudrowej formie. Dają one złocisty, słoneczny efekt. Idealnie podkreślają opaleniznę i wyróżniają się z tłumu.

Pocket Palette Sun Shadows od Sephora Collection to kompaktowa paleta cieni do oczy zamknięta w poręcznym opakowaniu. To cienie, które obłędnie się blendują i łączą ze sobą. 6 odcieni dobranych do siebie kolorystycznie pozwoli Ci stworzyć zarówno makijaż dzienny, jak i wieczorowy. Blaski podbiją kolor tęczówki, a maty cudownie wykonturują oko. Paletka dostępna jest w 4 wersjach kolorystycznych i każdy znajdzie coś dla siebie.

Marzysz o pięknych ustach? Postaw na Outrageous Intense z Sephora Collection. To produkt, który nawilży i powiększy Twoje usta. Cała „moc” papryczki chili połączona z nawilżającym działaniem kwasu hialuronowego zamknięta w formie tekstury pielęgnacyjnej o intensywnym połysku dla błyskawicznego zwiększenia objętości dzień po dniu. Usta będą podkreślone i pełne blasku.

Marka EISENBERG Paris jest światowej klasy ekspertem w dziedzinie pielęgnacji skóry, która od ponad 20 lat wprowadza innowacje w dziedzinie urody. Formuła pomadki J.E. ROUGE® wzbogacona została w ekstrakt z kwiatu Orchidei o działaniu nawilżającym oraz witaminę E o właściwościach przeciwutleniających. Zapewnia wysoki komfort nawilżenia. Idealnie się wtapia, pozostawiając na ustach intensywny kolor z subtelnym połyskiem.

