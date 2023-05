Spektakularna moda, w której się zakochasz. Te kreacje sprawią, że serce zabije Ci mocniej

Co kupić mamie z okazji Dnia Matki? Genialnie kosmetyki do 20 zł. Prezentownik

„Od zawsze wierzyłam, że najpiękniejszą modę tworzy się z czystym sercem. Ważne jest dla mnie duchowe połączenie z klientką, zrozumienie jej natury. Tylko tak głęboka relacja pozwala mi na zbudowanie niezwykłej więzi, która prowadzi do duchowego przebudzenia” – mówi Sylwia Romaniuk.

SIŁA ŻYWIOŁÓW

“W kampanii bardzo istotnym było dla mnie ukazanie kobiety, która odzyskuje swoją pierwotną moc jako boska istota. Piękną w swej duchowej energii i blasku, emanującą niezwykłą siłą i potencjałem. Wolną w swojej autentyczności ”- wyjaśnia projektantka.

Żywioł Ognia to pewna siebie kobieta emanująca energią życiową, pasją i namiętnością. Jej kobiecość jest siłą, która zaraża, zapala serca i zachwyca urokiem.

Woda to kobieta erudytka, dla której niezwykle ważna jest swoboda. Ceni sobie możliwość niezależnego kreowania swojego życia, posiadając pewność co do wyborów zgodnych ze swoimi ideałami. Ziemia jest oczarowana dotykiem natury i wierna swoim korzeniom. Z wielką estymą podchodzi do miłości i relacji rodzinnych, które stanowią dla niej najważniejszy z filarów. Bez oporów oddaje się kontemplacji otaczającego ją piękna. Kobieta - Powietrze jest niezwykle zafascynowana zmianami, uwielbia odkrywać nowe miejsca i cieszyć się wolnością, jaką niesie za sobą podróżowanie. Swobodna jak motyl, trudno ją uchwycić i zrozumieć, ale jej piękna i nieprzenikniona dusza zachwyca każdego, kto ją pozna.

Boskość kobiet uzupełnia ostatni, zapomniany żywioł - Eter, który stanowi uosobienie kobiecej miłości do świata i ludzi. Jego esencja tkwi w namiętności do rozwoju osobistego oraz kreowania przestrzeni. Wolność i miejsce, w którym może tworzyć lepszą rzeczywistość, są elementami kluczowymi dla kobiety w żywiole Eteru.

WIZJONERKA MODY

Kolekcja THE ELEMENTS to spektakularne widowisko krawieckiej sztuki haute couture, zaprojektowane przez wybitną artystkę Sylwię Romaniuk. To nie tylko wytworna moda, ale również sztuka w najpiękniejszej z form. Perfekcyjne rzemiosło i szczegółowe dopracowanie każdej z sukien, sprawiają, że kolekcja odsłania prawdziwe manifesto kobiecości. Kreacje są dziełami sztuki, mającymi duszę, stanowiące prawdziwe narodziny kobiecości, wzbogacają ją i odkrywają nieodkryte dotąd tajemnice.

“Dla mnie, jako projektantki luksusowych kreacji, najważniejsze było to, żeby kobieta z moją pomocą odnalazła nieograniczone pokłady miłości do samej siebie. Mimo, że kreacje mojego Domu Mody są niezwykle strojne i bogate, to naszym założeniem nie jest przebranie kobiet czy narzucenie na nie maski. Naszą misją jest budzenie wrażliwości na piękno, odnalezienie swojego boskiego pierwiastka” - opowiada o procesie powstawania kolekcji Sylwia Romaniuk i dodaje: „Kampania jest skierowana do wszystkich kobiet - zarówno tych spełnionych, umocnionych w swojej naturze, jak i tych stale poszukujących. Chciałabym, aby kampania narodziła w głowie i sercu każdej z nas bardzo ważne pytanie: czego pragnęłabyś, gdyby nie istniały żadne ograniczenia? Najdroższa, zadaj sobie to pytanie, a później idź po swoje marzenia. Twoja wewnętrzna Bogini jest z Tobą… Pozwól jej rozbłysnąć.”

PERFEKCJA JEST KOBIETĄ

Kampania THE ELEMENTS to zderzenie świata mody, mistycyzmu i natury, tworzące niepowtarzalny hołd dla kobiecej natury. Kolekcja ukazuje odrodzenie kobiecości na wszystkich płaszczyznach, odsłaniając nieprzeniknione piękno wyjątkowe dla każdej z nas. Stanowi ukłon w stronę wyjątkowych kobiet - kobiet SR. Klientek, które wraz z Sylwią Romaniuk odnalazły miłość do siebie i pozwoliły projektantce rozwinąć się w pełni w swojej najwyższej boskości.

Tworzenie każdego projektu w ramach kampanii THE ELEMENTS wiąże się z niezwykłymi emocjami i miłością, a moda slow fashion powstaje tutaj z wyjątkowym zaangażowaniem, pietyzmem oraz umiłowaniem szczegółu. W kolekcji wykorzystano najwyższej jakości tkaniny sprowadzane z różnych zakątków świata, a zdobienia z drogocennych kryształów potęgują efekt wydobywania blasku piękna kobiety - stały się one pięknym ubraniem dla jej duszy. Natomiast detale i koronki to owoc wielogodzinnej pracy, wykonywanej w skupieniu na każdym etapie projektowania. Słowa samej projektantki Sylwii Romaniuk doskonale podsumowują to wszystko: "Jako Kreator wyznaczam nowe drogi i ukazuje nowe początki". Pozwólcie zatem, że powitamy Was w nowej erze - erze boskiej kobiecości.

