i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

SPF59 i witamina C to Twoje supermoce na lato

Zarówno antyoksydacyjne, jak i przeciwstarzeniowe właściwości witaminy C są już powszechnie znane. Warto jednak podkreślić, że witamina C, jak żaden inny składnik, świetnie wzmacnia, a nawet wydłuża działanie produktów z filtrami UV. Za to aplikacja kosmetyku z SPF na produkt z witaminą C tworzy warstwę okluzyjną i ochronną, która pomaga wchłonąć się witaminie C w głębsze warstwy naskórka, a co za tym idzie, działać znacznie skuteczniej. Wysoki współczynnik SPF przeciwdziała utlenianiu się witaminy C na skórze, co zapobiega powstawaniu zaskórników. Biorąc pod uwagę możliwości jakie zapewniają te składniki pojedynczo, razem tworzą prawdziwy, niepokonany duet, który już na zawsze zmieni Twoją codzienną pielęgnację.