Sposób za 6 zł na szybki porost włosów. Zagęszcza włosy i sprawia, że rosną gęste i zdrowe. Sekret na wzrost włosów, który działa cuda

Co zrobić, żeby włosy szybciej rosły? Ta domowa metoda jest tania i skuteczna

Dlaczego włosy nie chcą rosnąć? Powolny porost włosów i ich wypadanie to najczęstsze problemy skóry głowy. W przypadku powolnego (lub całkowicie zahamowanego) porostu włosów przyczyna może być dziedziczna lub wynikać z nieprawidłowej diety i niedoborów witamin oraz minerałów. Inne przyczyny to zła pielęgnacja, nieodpowiednia stylizacja, stres oraz choroby skórne. Zanim sięgniesz po kosmetyczne sposoby przyspieszające porost włosów wyklucz stany chorobowe. Dobrym elementem dodatkowym pielęgnacji włosów są domowe metody. Zwłaszcza olejki potrafią utrzymać włosy w dobrej kondycji. Naturalne olejki są tanie, wydajne i sprawią, że włosy stają się silniejsze, bardziej lśniące oraz zdrowsze.

Olejek z czarnuszki na porost włosów

Olejek z czarnuszki znany jest ze swoich dobroczynnych właściwości. Stosowany od czasów starożytnych uważany za jeden z podstawowych środków leczniczych. W antycznym Egipcie nazywany był złotem faraonów. Olejek z czarnuszki to przede wszystkim aż 85 proc. nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz tymochinon. Jest to substancja wykazująca silne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, a nawet przeciwnowotworowe. Poza tym ma on swoim składzie również witaminę E, biotynę, przeciwutleniacze oraz beta-karoten. Stosowany jest między innymi w walce zz Atopowym Zapaleniem Skóry. Jednym z setek zastosowań olejku z czarnuszki jest właśnie pielęgnacja włosów. Stosowany na kosmyki znacząco poprawia ich kondycję, wzmacnia skórę głowy i chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami włosów. Używany jest również w leczeniu łupieżu i innych chorób skóry głowy. Doskonale zagęszcza i sprawia, że zdrowe i silnie włosy szybciej rosną. Olej z czarnuszki możesz stosować w formie klasycznego olejowania. Na suche lub wilgotne włosy nałóż 2-3 łyżki oleju z czarnuszki i wetrzyj go od nasady po same końce. Całość zostaw na włosach na około godzinę. Warto w tym czasie nałożyć na głowę turban, który rozgrzeje głowę. Po zakończeniu zabiegu zmyj olej. Warto to robić metodą emulgacji, czyli zmywaj olejek maską lub odżywką, a następnie umyj głowę ulubionym szamponem.

Przedstawione powyżej metody na przyspieszenie wzrostu włosów są zarówno ekonomiczne, jak i efektywne. Szczególną uwagę zwraca na olejek z czarnuszki, który dzięki swoim właściwościom odżywczym i leczniczym znacząco poprawia kondycję włosów. Regularne stosowanie naturalnych olejków, takich jak olejek z czarnuszki, może sprawić, że włosy staną się silniejsze, bardziej lśniące i zdrowsze.

Domowa maseczka na porost włosów

Jednym z niekwestionowanych numerów jeden w walce z wypadającymi włosami jest domowa maseczka z drożdży. Zapewni pasmom regenerację, odżywi je i nada naturalnego, zdrowego blasku. Jak przygotować maseczkę z drożdży na włosy?

Składniki:

1/4 kostki świeżych drożdży piekarskich, 1/2 szklanki ciepłej wody, 100 ml jogurtu, 2 łyżki miodu.

Przepis na maseczkę z drożdży:

Drożdże zalej ciepłą wodą i odczekaj 30 minut. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj je. Maseczkę nałóż na całe włosy i wmasuj ją w skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i po tym czasie spłucz maskę ciepłą wodą. Umyj włosy szamponem.