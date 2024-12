Świąteczne pomysły na prezent dla bliskich

BRAUN SKIN I-EXPERT – NAWET DO 1 ROKU GŁADKIEJ SKÓRY

IPL7 od Braun to wyjątkowe, najwyższe w portfolio marki urządzenie do depilacji IPL, które z pewnością stanie się niezbędnikiem w kosmetyczce Twojej mamy, siostry, przyjaciółki czy też partnerki. Skin i·expert to pierwszy na świecie w pełni połączony z aplikacją mobilną system IPL, który uczy się, dostosowuje i zapewnia spersonalizowany plan zabiegów oraz wskazówki odnośnie ich prawidłowego przeprowadzania w czasie rzeczywistym. Technologia Skin i·expert IPL została zaprojektowana z myślą o szybkim, bezpiecznym i wygodnym redukowaniu włosków, zapewniając efekty pielęgnacji niczym z salonu kosmetycznego – a co najlepsze, to wszystko w domowym zaciszu. Efekt? Regularne sesje zapewnią nam nawet 1 rok gładkiej skóry*! To wszystko z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa, ponieważ Skin i·expert posiada sensor kolorytu skóry SkinPro 2.0, który precyzyjnie wykrywa odcień skóry na ciele i odpowiednio dobiera jeden z 10 poziomów intensywności, zapewniając optymalne dopasowanie mocy. Z kolei głowica urządzenia została wyposażona w filtr UV. To jednak nie wszystkie zalety – kluczowym udogodnieniem IPL7 Braun jest dedykowana aplikacja mobilna, która umożliwia śledzenie postępów, automatycznie planuje harmonogram sesji i pokazuje, ile ich jeszcze pozostało. Prezent doskonały jednak istnieje

i Autor: materiały prasowe Braun

BRAUN SERIES 9 PRO+ - COŚ DLA FANÓW GOLENIA NA GŁADKO

Twój Partner goli się na gładko? Przedstawiamy idealny prezent – golarka Braun Series 9 Pro+. To eleganckie urządzenie klasy premium nie tylko stanie się nieodłącznym elementem każdego poranka dla miłośnika gładko ogolonego zarostu, ale również posłuży mu przez długie lata. Ten najwyższy w portfolio Braun model skutecznie i delikatnie usuwa włoski za jednym pociągnięciem, niezależnie od tego, czy golimy jedno, trzy, czy siedmiodniowy zarost. Za skuteczność odpowiada głowica golarki, która składa się z 5 elementów golących ProShave. Części golące współpracują ze sobą, aby wychwycić jak najwięcej włosków. Z kolei podrażnieniom zapobiega technologia SkinGuard, która dzięki metalowej osłonie chroni skórę i umożliwia delikatne golenie. Wisienką na torcie Braun Series 9 Pro+ jest baza SmartCare Center. To to urządzenie 6w1, które ładuje, czyści i suszy golarkę, optymalizuje wydajność ostrzy, chroni je, a dodatkowo samo automatycznie dobiera program pielęgnacji golarki. Czy może być lepiej?

i Autor: materiały prasowe Braun

BRAUN BT9 – PERFEKCYJNY ZAROST NICZYM Z SALONU BARBERSKIEGO

Idealny zarost bez cotygodniowej wizyty u barbera? To możliwe! Z pomocą przychodzi profesjonalny trymer Braun BT9. Urządzenie dzięki niezawodnym ostrzom ProBlade pozwala wyłapać nawet trudno dostępne włoski, z kolei technologia AutoSense stoi na straży do uzyskania równomiernego zarostu. Dodatkowo pomocne okazać się mogą profesjonalne przybory do pielęgnacji, które pozwolą osiągnąć czyste linie i równe cieniowanie. Ważna jest konkretna długości włosków? Nic prostszego - Braun BT9 posiada aż 40 ustawień długości dzięki precyzyjnej regulacji co 0,5 mm i opcję blokowania wybranych ustawień, dzięki czemu nie ma tu miejsca na pomyłki. Przyszły właściciel z pewnością nie będzie rozczarowany!