Świetlica, but make it cool – Converse stworzył letnią strefę chillu nad Wisłą

Lato w Warszawie ma zdecydowanie swoje uroki, ale przestrzenie miejskie często wykluczają możliwość niezobowiązującego odpoczynku. To miejsce jest dedykowane tym, którzy nie znoszą presji czasu panującej w zwykłych spotach stolicy. W pop-upie Converse można poczytać, pograć w piłkarzyki, planszówki, gry arcadowe czy na konsoli albo po prostu napić się kawy i spędzić luźno czas z przyjaciółmi lub we własnym towarzystwie. To odpowiedź na wszystkie letnie popołudnia, które chcecie w pełni wykorzystać, ale nie macie pomysłu jak je zagospodarować.

Miejscówka znajduje się nad Wisłą, w Pawilonie 512, pod Centrum Nauki Kopernik i w pobliżu tętniącego życiem nabrzeża, jednak zapewnia pewną ekskluzywność i komfort izolacji od codzienności. Harmonogram wszystkich wydarzeń odbywających się w wakacyjnej przestrzeni będzie na bieżąco aktualizowany na stronie Converse.

Zajawki, znajomi i zróżnicowane wydarzenia

W poniedziałki pop-up stanie się mekką dla moli książkowych. Dzięki spotkaniom z booktokerami, każdy fascynat dobrej literatury będzie mógł poznać ludzi z podobnymi zajawkami. Wtorki to moment na oddech, idealny na zajęcia z jogi, które oczywiście są również otwarte dla wszystkich. W środy można wpaść tam na warsztaty ekologiczne, a w czwartki wrócić na medytację, aby sprawić, że środek tygodnia będzie wypełniony nie tylko edukacją, ale też self-care.

W pop-upie działają też All Stars, reprezentanci społeczności młodych talentów Converse, którzy w czwartki organizują różne warsztaty. Możecie wbić tam, żeby pouczyć się djować, tworzyć biżuterię, czy nawet stawiać pierwsze kroki w szyciu i projektowaniu. Weekendy to przestrzeń na imprezy i taniec, często wzbogacone o specjalne wydarzenia takie jak np. Converse Breaking Contest, czyli konkurs tańca ulicznego, który odbędzie się już w tę sobotę 15 lipca czy urodziny Janusza Walczuka, ambasadora Converse, które odbędą się już 21 lipca.. Zorganizowane zostaną też aktywacje wokół customizacji toreb i butów, więc jeśli planujecie kreatywny weekend - koniecznie wpadnijcie pobawić się modą.

Pop-up to zdecydowanie hit tego lata, bezpretensjonalna przestrzeń dla zmęczonych siedzeniem na chacie ludzi, która działa prężnie już od paru dni. Miejscówka jest aktywna do końca sierpnia, więc jeżeli nie mieliście jeszcze okazji jej odwiedzić koniecznie zaplanujcie to w swoim wakacyjnym kalendarzu.

i Autor: Materiały prasowe Converse

