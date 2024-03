Świętuj 10. urodziny Monsieur Cuisine Smart w sklepach Lidl Polska – kultowy robot 700 zł taniej!

Babka wielkanocna, mazurek, żurek czy faszerowane jajka – tym potrawom w okresie świątecznym nie sposób się oprzeć. Ale kto to wszystko przygotuje? Już od poniedziałku, 11 marca, w ofercie sklepów Lidl Polska, jak również online, termorobota MC Smart z Wi-Fi oraz 8 calowym dotykowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości, będzie można kupić w cenie 1799 zł, czyli aż 700 zł taniej! Należy tylko pamiętać, aby aktywować kupon na tę promocję w aplikacji Lidl Plus.

Dlaczego warto zapatrzyć się w MC Smart?

Urządzenie posiada aż 15 automatycznych programów, wśród nich m.in.: ugniatanie, krojenie warzyw, fermentowanie, gotowanie na parze czy miksowanie. Z dodatkowych funkcji można wyróżnić dopasowanie porcji w wybranych przepisach, planer posiłków, listę zakupów oraz funkcję notatnika. Co więcej, MC Smart ma wstępnie wgranych ponad 600 darmowych przepisów, a jeszcze więcej jest dostępnych online. Natomiast wbudowana funkcja Wi-Fi sprawia, że można aktualizować przepisy przy aktywnym koncie użytkownika, a także połączyć telefon z robotem. Przyszli posiadacze MC Smart w zestawie znajdą: pokrywę, wkładkę do gotowania na parze, nasadkę do gotowania na parze, wkład do gotowania, a także dużą misę do mieszania (4,5 l) ze stali nierdzewnej, wkład z ostrzami, nasadkę do ubijania, szpatułkę ze zdejmowaną końcówką oraz pokrywkę z otworem do napełniania i miarką. Ponadto, do zestawu można dobrać nasadkę do robota kuchennego (149 zł/zestaw) z tarczą do krojenia, która idealnie sprawdzi się do sera, warzyw czy owoców.

i Autor: Materiały prasowe Lidl