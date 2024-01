Świętuj Dzień Babci i Dziadka z Lidlem

Już od poniedziałku, 15 stycznia, do środy, 17 stycznia, sieć sklepów Lidl Polska zachęca, aby rozsiąść się wygodnie w fotelu, czas na masaż! Masażer Shiatsu marki Silvercrest będzie dostępny w atrakcyjnej cenie – tylko 99 zł/zestaw. Urządzenie idealnie sprawdzi się na prezent na Dzień Babci i Dziadka, a jego funkcjonalność sprawi, że oprócz szyi i karku, wymasujemy również ramiona, plecy, brzuch, uda oraz łydki. A kiedy potrzebne jest szybkie i intensywne rozluźnienie, sklep oferuje pistolet do masażu VitalMaxx, który z aplikacją Lidl Plus można kupić 20 zł taniej – za 1591 zł/zestaw. Natomiast od soboty, 20 stycznia, za jedyne 69,50 zł/zestaw będzie dostępna poduszka do masażu Shiatsu, która w domowym zaciszu pozwoli złagodzić bóle pleców, szyi lub karku, jak również rozluźnić mięśnie.

Dbanie o zdrowie jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku osób starszych, które z wiekiem mogą zmagać się z różnymi schorzeniami. Od poniedziałku w Lidl Polska można zatroszczyć się o naszych dziadków i babcie, kupując im np. ciśnieniomierz naramienny (69,90 zł/zestaw) lub nadgarstkowy (49,99 zł/zestaw). Urządzenia są wyrobami medycznymi, dlatego należy używać ich zgodnie z instrukcją lub etykietą. Dla osób słabosłyszących sieć proponuje wzmacniacz słuchu Sanitas (39,99 zł/zestaw). Urządzenie pozwala wzmocnić dźwięk nawet do 40 dB, a maksymalna głośność może osiągnąć nawet 128 dB. W zestawie znajduje się pudełko do przechowywania wzmacniacza oraz 3 nakładki do indywidualnego dopasowania do przewodu słuchowego.

Codzienne zakupy naszych dziadków nie muszą być uciążliwe, zwłaszcza kiedy mają do dyspozycji pomocnego towarzysza. Od 15 stycznia, w sklepach Lidl Polska, można kupić wózek na zakupy 30 l z wytrzymałego materiału (39,99 zł/szt.). Pojemna komora główna z zatrzaskiem oraz dodatkowa kieszeń na zamek sprawiają, że łatwo można pakować zakupy, a składane kółka pozwalają na wygodne przechowywanie wózka w domu.

Dalej nie masz pomysłu na prezent? Od poniedziałku do środy, w sklepach Lidl Polska oraz online, można kupić maszynkę 5w1 do włosów i brody marki Silvercrest za 79,902 zł. Użytkownicy aplikacji Lidl Plus dostaną ją 50% taniej, w cenie 39,95 zł. W zestawie znajdują się m.in. nasadki do cięcia, podcinania i trymowania włosów, brody czy wąsów. Każdy dziadek będzie mógł dopasować funkcje maszynki do swoich potrzeb.

Swetry, czapki, szaliki… Wiele babć zajmuje się szyciem ubrań dla swoich wnuków, traktując tę czynność jako hobby. Dlaczego nie ułatwić im tej pracy? Na stronie lidl.pl będzie można kupić elektroniczną maszynę do szycia Singer aż 44% taniej – za 4993 zł/zestaw.

Mój dziadek jest prawdziwym majsterkowiczem!

Wolny czas dziadków na emeryturze to wyjątkowy etap życia, pełen możliwości do odkrywania nowych pasji i rozwijania zainteresowań. Jednym z popularnych zajęć, które stanowi nie tylko świetne hobby, ale także szansę na kreatywne spędzanie czasu, jest majsterkowanie. Czy to renowacja starej meblościanki, budowa karmnika dla ptaków czy skomplikowany projekt stolarski – dla wielu dziadków to okazja do ciągłego rozwoju i dzielenia się swoją pasją z najbliższymi. Dlatego od czwartku, 18 stycznia, w sklepach Lidl Polska będzie można kupić wiele urządzeń marki Parkside, które usprawnią prace naszych seniorów. Akumulatorowa szlifierka za 994 zł/zestaw lub wiertarkowkrętarka za 79,90 zł/zestaw, to niezbędniki w warsztacie. W ofercie sieci pojawią się również akumulatorowa polerka (99 zł/zestaw) z trzema podkładkami do polerowania i zestawem papierów ściernych o różnych ziarnistościach, a także piła ręczna 12 V (129 zł/zestaw) z automatycznym zasilaniem zapewniającym stałą wydajność cięcia. Wymienione zestawy nie posiadają akumulatorów i ładowarek.

Idealnym dodatkiem do prezentu z okazji Dnia Babci i Dziadka mogą być również akcesoria z okolicznościowymi grafikami: skarpetki czy rękawice kuchenne (13,99 zł/1 szt. lub zestaw), poduszki w różne wzory (19,99 zł/1 szt.) lub kubki o pojemności 330 ml (13,99 zł/1 szt.).

i Autor: Materiały prasowe LIDL