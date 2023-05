Świeża i promienna cera. Jak zadbać o skórę po zimie?

To warto zapamiętać. Dzień Dziecka jest każdego dnia!

Choć wydaje się to banalne, wypita rano, lekko ciepła woda z cytryną lub miodem może okazać się zbawienna dla naszej skóry. Sok z cytryny, dzięki zawartości witaminy C, wykazuje właściwości antyoksydacyjne, co opóźnia efekty starzenia, natomiast miód działa łagodząco na wszelkie podrażnienia i zmiany skórne. Bardzo ważne jest również, aby przez resztę dnia pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.

Naturalne zasoby

Przydatny w kontekście zdrowej, pięknej skóry jest również zielony ogórek. Schłodzony w lodówce i pokrojony na cienkie plastry, skutecznie niweluje oznaki przepracowania, w tym opuchnięte oczy. Wystarczy położyć go pod oczami na kilka minut – efekt jest zauważalny niemal od razu. Nie ulega wątpliwości, że miód posiada wiele właściwości prozdrowotnych. Jest doskonały w okresie jesienno-zimowym jako dodatek do napojów, niemniej równie doskonale sprawdzi się jako nawilżenie dla skóry. Miód koi, nawilża, a także odżywia skórę. Będzie idealnym dodatkiem do maseczek domowej roboty.

Produkty kosmetyczne stosowane miejscowo działają głównie w zewnętrznej warstwie skóry w naskórku, poprawiając jej nawilżenie. Efekty stosowania w skórze właściwej mogą być widoczne dopiero po kilu miesiącach regularnego korzystania z danego produktu. Właściwym rozwiązaniem są suplementy diety wpływające na poprawę stanu skóry – mówi dr n. med. Edyta Blus, starszy specjalista ds. badań w dziale R&D w onesano.

Odpowiednia pielęgnacja

Mycie twarzy zawsze warto rozpocząć od oczu, a następnie oczyścić resztę cery – aż po szyję. Skórę należy delikatnie masować – nie pocierać. Do mycia twarzy najlepiej stosować przegotowaną, niskozmineralizowaną wodę z butelki lub napar, na przykład z lipy. Nakładając rano i wieczorem odżywczy krem lub maseczkę, warto przeprowadzić na swojej skórze delikatny masaż, który poprawi jej ukrwienie.

Codzienna troska o piękną skórę nie musi być karkołomnym zadaniem. Wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, by móc cieszyć się promienną cerą. Warto zatroszczyć się również o swoją dietę – to, co mamy na talerzu, ma niebagatelny wpływ na naszą skórę.