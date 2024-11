SYOSS X Shining Talents. Oliwia Matlak w finałowym pokazie konkursu dla młodych projektantów!

Spośród blisko 100 nadesłanych aplikacji konkursowych jury wybrało trzy projekty półfinałowe, których autorzy najlepiej odnieśli się do zadania konkursowego. A to nie należało do najprostszych, bo na przekór wyobrażeniom o projektowaniu mody tu należało nie tylko przygotować 6 projektów sylwetek, które nawiążą do hasła marki, ale także przedstawić pomysły na nieszablonowe fryzury i akcesoria do włosów. Półfinałowe projekty wyróżniały się umiejętnością budowania przestrzennego sylwetki i ciekawymi rozwiązaniami stylizacji włosów. Po odszyciu sylwetek w ramach udostępnionego przez markę budżetu na realizację, w kolejnym etapie wyłoniono zwyciężczynię konkursu, Oliwię Matlak. Co do jej kolekcji nie było między jury żadnych dyskusji; zaskakujące wyczucie sylwetki, sensualność wydobyta formami i fakturami materiału, futurystyczny sexapil. Każda sylwetka z kolekcji Oliwii idealnie nawiązuje do hasła konkursowego “Uwolnij Swój Blask” - rzeczywiście w takich projektach każdy może błyszczeć.

W konkursie SYOSS x Shining Talents wyłoniono także laureatkę głosowania internautów. Nagrodę publiczności zdobyła Katarzyna Sylwia Wójcik, uzyskując aż 704 głosy.

Cała trójka finalistów pojawiła się na gali Kobiety Roku Glamour, gdzie podczas specjalnego pokazu zaprezentowano zebranym widzom zwycięską kolekcję konkursową. W specjalnej strefie SYOSS jury konkursu oficjalnie wręczyło nagrody obu zwyciężczyniom konkursu.Idealnym zamknięciem całego konkursu jest też sesja zdjęciowa, która ukaże się w magazynie Glamour, nr 12/1. W sesji prezentującej ubrania z kolekcji Oliwii Matlak w roli modelki wystąpiła jedna z jurorek konkursu, Jessica Mercedes. Magazyn na rynku ukaże się pod koniec listopada 2024.

i Autor: materiał prasowy SYOSS