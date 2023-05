Szałowy trik na noszenie szpilek. W 30 sekund sprawisz, że będą wyglądać jak buty z drogiego butiku. Potrzebujesz cienkiej apaszki

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Boski sposób na noszenie szpilek. W 30 sekund będą wyglądać jak z drogiego butiku

Klasyczne szpilki to zdecydowanie must have w garderobie każdej kobiety ceniącej sobie elegancję. Nawet panie, które nie przepadają za noszeniem tego typu obuwia na co dzień, najczęściej mają schowaną gdzieś głęboko w szafie przynajmniej jedną parę butów na szpilce, które zakładają na wyjątkowe okazje, na przykład na randkę lub wesele. Jednak co zrobić, kiedy nasze kilkuletnie szpilki najzwyczajniej w świecie nam się znudzą? Czy wtedy najlepiej je sprzedać lub oddać koleżance, a sobie kupić nowe? W sieci pojawił się genialny trik na buty na szpilce. Z pewnością przypadnie on do gustu tym kobietom, które lubią oryginalne i eleganckie rozwiązania. Dzięki temu sposobowi na odmianę starych szpilek, zyskają one nowy design i będą wyglądać niczym z drogiego butiku.

Trik z apaszką pozwoli odmienić stare buty

Wystarczy, że posiadasz małą i cienką apaszkę w kolorystyce zbliżonej do swoich butów na szpilce. Wystarczy dosłownie 30 sekund, aby odmienić stare szpilki w buty, które będą wyglądać niczym te kupione w drogim i luksusowym butiku. Szpilki z kokardką będą wspaniale prezentować się na weselu czy imprezie z koleżankami. Zobacz na filmiku, jak zrobić kokardę do butów z apaszki.

