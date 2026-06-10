Szymon Marciniak x LANCERTO: „Wybór Szymona" przed mundialem

Zbliżający się Mundial 2026 to dla LANCERTO nie tylko sportowy kontekst, ale i naturalna rama dla kolejnego etapu współpracy z Szymonem Marciniakiem. Powołany do grona arbitrów turnieju ambasador marki prezentuje „Wybór Szymona" – selekcję modeli z aktualnej kolekcji LANCERTO dobraną według własnych kryteriów: codziennego rytmu pracy, stylu życia i wymagań, jakie niesie za sobą kariera w światowym futbolu.

Kariera zbudowana na precyzji, autorytecie i konsekwencji

W przypadku tej współpracy punkt wyjścia był wyjątkowo naturalny. Szymon Marciniak, zanim został ambasadorem marki, przez lata był jej klientem i wybierał LANCERTO na własnych zasadach – w podróży, podczas oficjalnych wystąpień i w sytuacjach, w których strój musi pracować razem z człowiekiem. To autentyczne doświadczenie z produktem stało się fundamentem współpracy, która teraz wchodzi w nowy etap.

Marciniak od lat funkcjonuje w ścisłej światowej czołówce sędziów. Jego CV mówi samo za siebie: w 2022 roku jako pierwszy Polak w historii poprowadził finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, kilka miesięcy później stanął na boisku podczas finału Ligi Mistrzów. Dziś, w przededniu mundialu 2026, jego nazwisko ponownie znalazło się na liście arbitrów wyznaczonych przez światowe władze piłkarskie do najważniejszego turnieju piłkarskiego świata.

Dlaczego właśnie Marciniak

Na najwyższym poziomie zawodowym nie ma miejsca na przypadek – ani w pracy, ani w wyglądzie. Szymon Marciniak funkcjonuje w środowisku, gdzie każdy detal podlega ocenie: od decyzji na boisku, przez wystąpienia medialne, po oficjalne ceremonie organizacji piłkarskich najwyższego szczebla. LANCERTO dostarcza mu ubrania, które sprawdzają się w każdym z tych kontekstów. To właśnie dlatego tak naturalnie wpisuje się w świat LANCERTO – marki, która myśli o elegancji nie jako o sztywnej formie, ale jako o narzędziu codziennego profesjonalizmu.

W tej współpracy liczy się nie tylko rozpoznawalność, ale przede wszystkim wiarygodność. To partnerstwo wyrasta z realnego doświadczenia z produktem i wspólnego podejścia do jakości, dyscypliny i detalu.

– Współpraca z Szymonem Marciniakiem jest dla nas czymś więcej niż klasycznym ambasadorstwem. Łączy nas podobne podejście do pracy – precyzja, konsekwencja i przekonanie, że detal naprawdę ma znaczenie. „Wybór Szymona” pokazuje garderobę, która nie jest wyłącznie formalna. To ubrania funkcjonalne, wygodne, eleganckie i dopasowane do tempa życia współczesnego mężczyzny – mówi Michał Grochala, Dyrektor Marki i Komunikacji G8 S.A., spółki będącej właścicielem LANCERTO.

„Wybór Szymona"

Kampania nie jest osobną kolekcją tworzoną od podstaw z ambasadorem. To przemyślana selekcja modeli z aktualnej kolekcji głównej LANCERTO – wybranych tak, by odpowiadały realnej garderobie profesjonalisty, który porusza się między lotniskiem, spotkaniem, studiem telewizyjnym i oficjalną ceremonią.

– „Wybór Szymona” pokazuje dokładnie to, czego sam szukam w garderobie – ubrań, w których mogę czuć się pewnie niezależnie od sytuacji. Liczy się dla mnie jakość, wygoda i to, żeby wszystko było po prostu dobrze przemyślane – mówi Szymon Marciniak, sędzia piłkarski.

Elegancja, która pracuje razem z człowiekiem

Rekomendacja Szymona Marciniaka ma opierać się na autentyczności, bo zarówno marka, jak i ambasador wiedzą, że prawdziwy profesjonalizm nie kończy się po zakończeniu meczu. Kampania ma inspirować mężczyzn do budowania wszechstronnej garderoby premium, w której komfort i funkcjonalność idą w parze z wysoką jakością wykonania.

Czerwcowa odsłona partnerstwa LANCERTO i Szymona Marciniaka opiera się na prostym założeniu: współczesna elegancja nie powinna ograniczać, tylko wspierać człowieka w codziennym życiu, w każdej sytuacji Dlatego marka stawia na ubrania, które łączą wysoką jakość wykonania z komfortem, funkcjonalnością i naturalnym stylem.