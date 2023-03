Ta 45-latka wydała na fryzjera 326 tys. zł.. Jak teraz wygląda? Biorą ją za dziewczynę swojego syna

Wydała 326 tysięcy złotych na fryzjera

Wiele kobiet farbuje włosy, gdyż wstydzą się siwych pasm pojawiających się z wiekiem na ich głowie. To jeden z najpopularniejszych sposobów na odjęcie sobie lat i poczucie się komfortowo we własnej skórze. Tak było też i w przypadku Kathy Wilson, która od 25 lat regularnie farbowała włosy u fryzjera. Pierwszego siwego włosa zauważyła u siebie mając zaledwie 17 lat. To był impuls, aby trzy lata później rozpocząć serię regularnych wizyt w salonie fryzjerskim. Jak wyznała, włosy farbowała co 2-3 tygodnie. Przełom nadszedł, kiedy skończyła 45 lat. Wtedy podliczyła, ile pieniędzy wydała przez całe swoje życie na farbowanie pasm. Sumą ją przeraziła. Okazało się, że kosztowało ją to 75 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje 326 tysięcy złotych. Wtedy Kathy Wilson podjęła odważną decyzję i przestała farbować włosy na brąz. Początkowo obawiała się, że ludzie będą wytykać ją palcami przez siwe włosy. Jednak siły dodały jej inne kobiety z mediów społecznościowych, które postawiły na naturalność. Wtedy zrozumiała, że to naturalny proces, z którym nie ma sensu walczyć.

Po 25 latach przestała farbować włosy. Jak wygląda?

Decyzja ta okazała się dla Kathy Wilson przełomem w życiu. Kobieta czuje się teraz świetnie we własnej skórze, jest pewna siebie i z dumą prezentuje swój naturalny wygląd w mediach społecznościowych. Filmiki, które zamieszcza na swoim profilu na TikToku, cieszą się ogromną popularnością, a ludzie zasypują ją pozytywnymi komentarzami. Niektórzy wręcz komplementują, że teraz Wilson wygląda jak dziewczyna swojego syna.