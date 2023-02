i Autor: TikTok/ @gemluvabeauty Ta 47-letnia kobieta przeszła niesamowitą metamorfozę

Makijaż dla dojrzałej kobiety

Ta 47-letnia kobieta przeszła niesamowitą metamorfozę. Młodsza o 10 lat bez skalpela. Pokazała odmładzający makijaż dla kobiet 45+

Metamorfoza tej 47-latki to hit sieci. Wręcz ciężko uwierzyć, że to ta sama osoba. Kobieta pokazała na TikToku, jak wygląda bez makijażu. Liczne przebarwienia na cerze i widoczne zmarszczki od razu rzucają sie w oczy. 47-latka zaprezentowała się również w makijażu, który bez wątpienia odmłodził ją o co najmniej 10 lat. Wystarczyły jej 4 kosmetyki do przeprowadzenia tak niesamowitej metamorfozy.