Ta fryzura w PRL-u przebojem skradła serca kobiet. Teraz styliści łapią się za głowę kiedy ją widzą u klientek. Najgorsza fryzura

Katarzyna Kustra
2026-04-21 14:03

Ta fryzura była prawdziwym hitem w PRL-u. Jeszcze w latach 90. wiele kobiet ją dumnie nosiło uważając, że wciąż jest modna. Teraz, gdy styliści i fryzjerzy widza ją u swoich klientek, po prostu łapią się za głowę. Ich zdaniem to najgorsza fryzura. Nie tylko wygląda kiczowato, ale także niszczy włosy.

Autor: Tyler Olson/ Shutterstock
  • Trendy fryzjerskie zmieniają się dynamicznie, a to, co było modne kiedyś, dziś może dodawać lat.
  • Pewna fryzura, która królowała w PRL-u i latach 90., jest dziś uznawana za przestarzałą i szkodliwą dla włosów.
  • Fryzjerzy przestrzegają przed tym uczesaniem, wskazując, że postarza i niszczy włosy.
  • Chcesz wiedzieć, o jaką fryzurę chodzi i dlaczego powinnaś jej unikać?

Ta fryzura w PRL-u przebojem skradła serca kobiet

Trzeba pamiętać, że nie każda fryzura jest ponadczasowa i uniwersalna. Trendy fryzjerskie zmieniają się niemal z roku na rok, pozostawiając niegdyś modne fryzury daleko w tyle. Na przykład zdaniem fryzjerów wiele kobiet dojrzałych wciąż nosi fryzurę, która już dawno odeszła do lamusa. Co prawda w PRL-u, a nawet w późnych latach 90 ubiegłego wieku była hitem i zdecydowana większość pań się na nią decydowała. Jednak trendy się zmieniają, a niestety przyzwyczajenia często pozostają. Chodzi o mocno wytapirowane i utrwalone lakierem włosy. Fryzjerzy, kiedy widzą taką fryzurę u swojej klientki po prostu łapią się za głowę i stanowczo odradzają swoim klientkom takie układanie włosów, gdyż sprawiają one, że kobiety dojrzałe wyglądają nawet 10 lat starzej. A przecież wizyta u fryzjera ma najczęściej sprawić, że będziemy wyglądać nie tylko elegancko, ale też modnie.

Najgorsza fryzura dla kobiet rodem z PRL-u. Jak tapirowanie wpływa na włosy?

Zdaniem stylistów kobiety dojrzałe powinny zrezygnować z zakręcania pasm na wałki, ich mocnego tapirowania i intensywnego utrwalania lakierem. To uczesanie rodem z lat 90., nie wiedzieć czemu, cieszy się ogromnym powodzeniem wśród Polek. A prawda jest taka, że nie tylko jest niemodne i można je śmiało zastąpić modnymi fryzurami na krótkie włosy, ale także takie uczesanie dodaje lat i niszczy nasze pasma. Tapirowanie włosów, jeśli jest wykonywane nieumiejętnie lub zbyt często, może niszczyć włosy. Agresywne szarpanie i pocieranie włosów podczas tapirowania może prowadzić do ich fizycznego złamania, zwłaszcza jeśli włosy są już osłabione, suche lub cienkie. Co więcej, ciągłe naprężenie i szarpanie włosów może osłabić cebulki, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do zwiększonego wypadania.

