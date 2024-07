Ta promocja w Rossmannie na perfumy ucieszy kobiety po 50-te. Letni zapach za 24 zł. Orzeźwiający i kobiecy. „Powrót do młodości”

Róż – jak go nakładać, aby skóra wyglądała promiennie i świeżo?

Ta promocja w Rossmannie na perfumy ucieszy kobiety po 50-te. Letni zapach za 24 zł

Najnowsze promocje w Rossmannie to nie lada gratka dla wszystkich kobiet, kore poszukują zapachu idealnego na lato. W ofercie znalazły się ulubione perfumy Polek w znacznie niższych cenach, a wśród nich kultowy zapach na lato idealny dla kobiet po 50-tce Chanson d’Eau Original. W promocji Rossmanna ten perfumowany dezodorant o pojemności 75 ml kosztuje jedynie 24,99 zł. Ten letni zapach kobiety kojarzą od wielu pokoleń, a niektóre panie stosują go od lat. Jest lekki, orzeźwiający i jak podkreśla ich producent - tworzy wrażenie bliskiego kontaktu z naturą. Aromatyczno - kwiatowy zapach Chanson d’Eau Original jest idealny na upalne dni, a dzięki promocji w Rossmannie można go nabyć w znacznie niższej cenie.

Kobiety od lat uwielbiają te perfumy z Rossmanna na lato. „Powrót do młodości”

Zapach Chanson d'Eau Original otwierają orzeźwiające, cytrusowe akordy połączone z bergamotką, hiacyntem oraz kojącą lawendą. Serce to klasyczny i delikatny kwiatowy bukiet: jaśmin, ylang-ylang oraz odświeżająca konwalia. Bazę stanowią ciepłe nuty drzewa sandałowego, irysa, akordy bambusa oraz zmysłowe piżmo. Te perfumy z Rossmanna od dziesiątek lat są ulubionym zapachem wielu Polek.

"Kultowa woda toaletowa, konkretny, świeży zapach. Jest idealna na lato"

"Zapach bez zmian! To jak powrót do przeszłości"

"Od kilku lat używam tylko tej wody"

- piszą panie w opiniach o perfumach z najnowszej promocji Rossmanna.

