Te 4 całonocne maski dają spektakularny efekt gładkiej, pełnej energii i blasku skóry

Dobowy cykl skóry – nocna regeneracja

Nasza skóra ma swój własny cykl funkcjonowania. W ciągu dnia skupia się na ochronie przed czynnikami zewnętrznymi, podczas gdy nocą intensywnie się regeneruje i naprawia szkody, które wyrządzono jej w ciągu dnia. A te 4 maski wspomogą ją w tej ciężkiej pracy. Poznaj 4 kremowe maski na noc, które pokochasz za efekt wypoczętej, gładkiej, miękkiej i pełnej blasku skóry. Dodatkowy plus za dobrą cenę i wydajność!

Skuteczne maski na noc – myWATERmask Maska intensywnie nawilżająca do twarzy i okolic oczu, MIYA Cosmetics

J ej kremowa formuła zapewnia dogłębne nawodnienie skóry, dzięki czemu po przebudzeniu uzyskuje się efekt „plumped skin” – gładkiej, miękkiej i pełnej promiennego blasku. To zasługa zawartej w masce betainy, ekstraktu z lnu, olejku z pestek winogron, masła shea, masła mango i witaminy E. Stosowana regularnie zmniejsza widoczność zmarszczek, drobnych linii, „kurzych łapek”, wygładza, poprawia elastyczność i sprężystość skórę. Maska spełnia potrzeby wszystkich typów skóry, w tym również wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Możesz stosować ją na 2 sposoby - pozostawić na skórze na ok. 20 min lub na całą noc.

i Autor: materiały prasowe MIYA

Skuteczne maski na noc – myENERGYmask Rozświetlająca maska z witaminą C, MIYA Cosmetics

Masz szarą, matową skórę, a do tego borykasz się z przebarwieniami lub rozszerzonymi naczynkami? Ta maska będzie twoim wybawieniem! Ma kremową, ale lekką konsystencję, dzięki czemu nie zapycha porów. Za rozświetlające działanie tej maseczki odpowiedzialne są: witamina C, trokserutyna i ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, znane ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i rozjaśniających. Silne właściwości regenerujące to zasługa roślinnych aminokwasów, niacynamidu i masła shea. Maska widocznie odmładza skórę, przywraca promienność i zapewnia wypoczęty, zrelaksowany wygląd skóry „jak po urlopie”. Możesz ją stosować na dwa sposoby: na noc lub jako ekspresowa maska rewitalizująca.

i Autor: materiały prasowe MIYA

Skuteczna maska na noc – Całonocna maska-serum nawilżająco-rozświetlająca Sleeping Mask, SHECARE

W jej formule znajdziesz endemiczną algę LANABLUE, algi spirulina i witamine E, które stymuluję regenerację i opóźniającą proces starzenia się skóry, przywracając jej promienny wygląd. Dzięki obecności kwasu hialuronowego, skwalanu i aloe vera – skóra jest także doskonale nawilżona. Pozostaw na noc, a twoja skora rano będzie miękka, gładka, pełna energii i zdrowego blasku!

i Autor: materiał prasowy SHECARE

Skuteczna maska na noc - Przeciwzmarszczkowa maseczka z kwasem hialuronowym, Bielenda Professional

To prawdziwa kuracja odmładzająca dla skóry dojrzałej i suchej. Zawarty w masce kwas hialuronowy, tauryna i ekstrakt z granatu tworzą silnie nawilżająco-antyoksydacyjny koktajl, który pomaga skórze odzyskać młodzieńczą elastyczność i promienny wygląd. Regularne stosowana przyczynia się do uelastycznienia naskórka i poprawy ogólnej struktury skóry - staje się bardziej jędrna, a zmarszczki i linie wyraźnie zredukowane.