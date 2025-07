Technologia prosto z salonów kosmetycznych w Twoim domu! Najlepsze działanie przeciwzmarszczkowe

Smukła i elegancka obudowa FAQ™ 402 posiada 4 precyzyjnie zaprojektowane metalowe punkty stykowe, które jednocześnie kierują energię w górę, w dół oraz na boki, tworząc dynamiczną „siatkę energetyczną” — to rewolucyjny krok w technologii mikroprądów, pozwalający skuteczniej oddziaływać na skórę i mięśnie znajdujące się pod nią.

„Większość zabiegów przeciwstarzeniowych skupia się jedynie na oznakach starzenia w powierzchniowych warstwach skóry. Urządzenia FAQ™ 400 sięgają głębiej — regenerują wiele warstw skóry i głębokich tkanek, jednocześnie wzmacniając mięśnie” — wyjaśnia Vladimir Cuturilo, General Manager Eastern Europe. „Precyzyjnie skalibrowane mikroprądy, przepływające przez 4 metalowe punkty styku, stymulują mikrokrążenie i naprawę komórkową na większej powierzchni. Podwójny kierunek aktywacji dodatkowo ujędrnia, unosi i modeluje skórę twarzy pod każdym kątem. Dzięki pracy w kilku wymiarach — pionowo i poziomo — efekty są widoczne szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.”

Bohaterem kolekcji jest FAQ™ 402 Dual Microcurrent + Red Light Therapy Face & Neck Device — innowacyjne urządzenie, które definiuje nową kategorię pielęgnacji. W połączeniu z terapią czerwonym światłem, która stymuluje produkcję kolagenu i regenerację komórek, FAQ™ 402 to coś więcej niż tylko mikroprądy — to wielowymiarowa pielęgnacja, zapewniająca widoczne i długotrwałe rezultaty.

Urządzenie FAQ™ 402 jest wspierane przez sztuczną inteligencję — algorytm samodzielnie dostosowuje intensywność mikroprądów w czasie rzeczywistym, dopasowując je do indywidualnego oporu skóry i reakcji mięśni, co pozwala na optymalny zabieg w każdej partii twarzy. AI (z ang. Artificial Intelligence - Sztuczna Inteligencja) zapewnia także równomierne rozprowadzanie prądu między wszystkimi 4 sferami, co sprawia, że zabieg jest płynniejszy i bardziej komfortowy.

KORZYŚCI FAQ™ 402 UNOSI I MODELUJE

Podwójne mikroprądy stymulują i wzmacniają 69 mięśni twarzy i szyi. Wzmocnione mięśnie zyskują objętość i unoszą skórę, co sprawia, że kości policzkowe, podbródek i linia żuchwy wyglądają na bardziej podniesione i wymodelowane, nadając naturalnie młodszy, wyraźnie zarysowany kontur.

NAPINA I UJĘDRNIA

Światło NIR (z ang. Near Infrared - bliska podczerwień) i czerwone światło LED ogrzewają głębsze warstwy skóry, powodując skurcz i zagęszczenie włókien kolagenowych. Pomaga to wygładzić drobne linie i zmarszczki na powierzchni skóry, a także zapewnia długotrwałe ujędrnienie wiotkich partii.

WYRÓWNUJE KOLORYT I TEKSTURĘ

Niebieskie światło LED zwalcza przebarwienia, wypryski, nierówną teksturę i zaczerwienienia — wyrównując, kojąc i wspierając regenerację zestresowanej skóry od wewnątrz.

ZGŁĘBIA DZIAŁANIE KOSMETYKÓW

Elektroporacja, nowoczesna i nieinwazyjna technologia, wykorzystująca delikatne impulsy elektryczne do zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych, usprawnia wchłanianie składników aktywnych zawartych w kosmetykach, zapewniając tym samym głębsze nawilżenie i szybsze, bardziej widoczne efekty.

ROZŚWIETLA I REDUKUJE OBRZĘKI

Masaż T-Sonic™ poprawia mikrokrążenie i drenaż limfatyczny, co pozwala tlenowi i składnikom odżywczym lepiej docierać do komórek skóry — dodając blasku i zmniejszając opuchliznę.

FAQ™ 402 to poważna inwestycja w pielęgnację dla osób szukających realnych efektów. Klinicznie udowodniono, że znacznie poprawia głębokie zmarszczki, jędrność i elastyczność skóry już w ciągu 1 tygodnia. Udowodniono również, że zwiększa wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków.

i Autor: materiały prasowe FOREO FAQ

i Autor: materiały prasowe FOREO