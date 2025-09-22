Ten czerwony total look zmiecie wszystkie trendy na jesień 2025. Dodaje kobiecości i elegancji. Stylowa kobieta dojrzała musi mieć to w szafie

Monochromatyczne stylizacje, czyli "total looki", to elegancka alternatywa dla łączenia wielu wzorów i kolorów.

Moda na jesień 2025. Jak nosić total look?

Nie każdy lubi nie nie każdy chce na bieżąco śledzić najnowsze trendy. Łączenie różnych printów, wzorów oraz kolorów w jednej stylizacji może być trudne i bez odpowiedniego wyczucia w ten sposób możemy zrobić sobie więcej krzywdy. Alternatywą kochane przez kobiety total looki. To nic innego jak stylizacje utrzymane w jednym kolorze lub jednym odcieniu. Wyglądają monochromatycznie i bardzo elegancko. Koncepcja total looku w modzie, choć może wydawać się współczesna, ma swoje korzenie głęboko w historii. Już w XIX wieku, wraz z rozwojem haute couture, projektanci zaczęli tworzyć skoordynowane zestawy ubrań i dodatków, mające na celu zaprezentowanie spójnej wizji estetycznej. Jednak prawdziwy rozkwit total looku nastąpił w XX wieku, kiedy to domy mody zaczęły dyktować kompletne stylizacje, od ubrań po buty i biżuterię. W latach 60. i 70. total look stał się wyrazem pewnego stylu życia.

Total looki świetnie sprawdzają się jesienią. O tej porze roku możemy bawić się kolorami i fakturami. Tradycyjnie, jesienią najmodniejsze odcienie to brązy, zielenie oraz odcienie pomarańczy. Odważnym kolorem na monochromatyczną stylizację jest czerwień. Wiele kobiet obawia się, że takie połączenie będzie zbyt intensywne i przytłaczające. W takim przypadku warto postawić na nowoczesne total looki bazujące na różnych odcieniach jednego koloru. Tak zrobiła aktorka, Karolina Gruszka na premierze filmu "Zamach na papieża". Gwiazda postawiła na intensywne, szerokie spodnie w kolorze czerwonym, które dodawała objętości oraz lekkości stylizacji. Bordowa koszula podkreślała styl i elegancję, a pudrowa marynarka nieco równoważyła te mocne kolory. Całość uzupełniły czerwono-niebieskie kolczyki. To nowoczesna stylizacja, która wyróżnia się z tłumu i pokazuje, że jesienią nie trzeba bać się kolorów.