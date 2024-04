i Autor: materiały prasowe MAKO

Strefa mody

To jest Pani Torebka. Modne fasonych toreb na lato. Trendy na ten sezon

Damska torebka, to coś więcej niż miejsce to przechowywania potrzebnych rzeczy. Torebka to element stylizacji i sposób na wyrażenie siebie. Iwona Grodzka w "W niebie na agrafce" pisała: "damska torebka nie jest po to, aby w niej coś znaleźć, ale po to, aby w niej wszystko było". Polska marka MAKO w kolekcji na lato zachwyca minimalizmem oraz niewymuszoną elegancją.