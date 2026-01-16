To koniec jednego z największych centrów handlowych w Warszawie? Zostanie wyburzone? Ta galeria handlowa kiedyś była synonimem luksusu, a dzisiaj ma blisko 700 mln zł długu

Wiele galerii handlowych w Warszawie, w tym Galeria Bemowo i Klif, boryka się z problemami finansowymi i rozważa budowę osiedli mieszkaniowych.

Blue City, niegdyś symbol luksusu, stoi na skraju bankructwa z powodu długu w wysokości 156 mln euro.

Wiceprezes Blue City przyznaje, że jeśli nie uda się refinansować długu, galeria może zostać wyburzona, a na jej miejscu powstaną mieszkania.

Czy to koniec ery wielkich centrów handlowych w stolicy? Dowiedz się więcej o przyszłości Blue City!

Warszawskie centrum handlowe zostanie wyburzone? To koniec pewnej epoki

W ostatnich latach znacząco zmienił się model zakupowy. Wielki galerie handlowe świecą pustkami i na całym świecie są zamykane i wyburzone. Podobnie jest w Polsce, gdzie wiele centrów handlowych boryka się potężnymi problemami finansowymi. W samej Warszawie kilka takich obiektów walczy o przetrwanie. Wciąż nie wiadomo, co czeka Galerię Bemowo, gdzie w planach na miejscu centrum handlowego miałby powstać kolejne bloki. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku luksusowej galerii Klif, gdzie trwają konsultacje społeczne dotyczące wybudowania bloków mieszkalnych.

Na skraju bankructwa, a co za tym idzie najprawdopodobniej wyburzenia znalazła się również galeria handlowa Blue City. Jej wiceprezes Yoram Reshef zdradził niedawno w rozmowie z serwisem Property News, że jeżeli nie uda się uratować centrum to zostanie ono zburzone, w na jego miejscu powstaną bloki mieszkalne. Zlokalizowana przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie galeria dawniej były symbolem luksusu. Można było znaleźć w niej marki premium. Dzisiaj coraz częściej świeci jednak pustkami.

Problemy zarządcy Blue City wynikają przede wszystkim z konieczności refinansowania długu w wysokości 156 mln euro (ok. 678 mln zł). W ubiegłym roku spółka Blue City wystąpiła do zainicjowanie postępowania układowego w trybie przyspieszonym. Sprawa ma dotyczyć właśnie refinansowania potężnego długu. - Staramy się wyjść z ostatniego etapu kłopotów. Mamy nadzorcę sądowego i sądzę, że do końca marca 2026 r. wszystko się wyjaśni - powiedział Yoram Reshef no w rozmowie z serwisem Property News. Przedsiębiorca przyznał również, że jeżeli nie uda się dojść do porozumienia to Blue City może zostać zburzone. - Gdy się okaże, że galeria jest już niepotrzebna, to przecież nie urządzę w niej cyrku, tylko być może ją zburzymy i zbudujemy mieszkania - mówi Yoram Reshef.