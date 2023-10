To ulubione perfumy Beaty Tyszkiewicz. Flakon kosztuje ponad 700 zł, a my mamy tani zamiennik. Pachnie równie pięknie i luksusowo, a kosztuje mniej niż 100 zł

Ulubione perfumy Beaty Tyszkiewicz. Zmysłowa kobiecość za 700 zł

Beata Tyszkiewicz to wielka dama polskiego kina. Jak przystało na prawdziwą damę, Beata Tyszkiewicz lubi zmysłowe i kobiece zapachy. Gwiazda przyznała swego czasu, jakie perfumy są jej ulubione. - Mam ogromną słabość do perfum, choć od piętnastu jestem wierna jednemu zapachowi. To Sisley Eau du Soir, tylko do niego jestem szczerze przywiązana. Jest szalenie wykwintny i niezwykle elegancki, pozwala nosić się od rana do wieczora - przyznała Beata Tyszkiewicz. Sisley Eau du Soir to luksusowe, kultowe perfumy. Kojarzą się one z elegancją i szkiem. Sisley Eau du Soir to kwiatowo-cytrusowy zapach, który stopniowa uwalnia harmonię aromatów. Wyczuwalne są nuty kwiatów, madarynki oraz piżma. Co ciekawe, Sisley Eau du Soir to również unikalny flakon. Pokryty 18-karatowym złotem oraz z efektownym zdobieniem zaprojektowanym przez polskiego rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa. Perfumy Sisley Eau du Soir kosztują ponad 700 zł za 100 ml.

Zobacz także: Jak zadbać o swoją skórę jesienią i zimą? To warto wiedzieć

Tani zamiennik perfum Sisley Eau du Soir

Perfumy Sisley Eau du Soir są niezwykle unikalne i trudno znaleźć podobny zapach. Są one sklasyfikowane jako szyprowo-kwiatowy zapach. Głównym składnikiem tego rodzaju zapachów jest mech dębowy, który dodaje dystyngowanych nut oraz kojarzy się z elegancją. Jeżeli lubisz tego rodzaju zapachy, to koniecznie musisz spróbować wody perfumowanej PUCCINI LE ROUGE, który kupisz za około 70 zł w Hebe. To niezwykle kobiecy i zmysłowy zapach z wyczuwalnymi nutami paczuli, drzewa sandałowego, brzoskwini oraz róży.

i Autor: Materiały prasowe Puccini

Sonda Gdzie kupujesz perfumy? W drogeriach W znanych perfumeriach W małych, lokalnych perfumeriach W marketach