To zdecydowanie najlepsza promocja tego tygodnia. Pranie za 91 groszy w Biedronce! Takie hity jeszcze tylko przez kilka dni

Biedronkowe oszczędności. Wielka promocja na kapsułki do prania. Mniej niż złotówka za jedno pranie

Promocje w Biedronce. Chcąc czy nie, pranie trzeba robić. To jedna z tych rzecz, bez których ciężko funkcjonować. Szalejące inflacja i ceny w sklepach sprawiły, że coraz więcej osób szuka oszczędności, gdzie tylko jest to możliwe. W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronki znajdziesz rewelacyjne przeceny na produkty codziennego użytku. Na sklepowych półkach znajdziesz między innymi promocje na kapsułki lub płyn do prania marki Persil. Kapsułki do prania Persil Power Caps 66 sztuk w promocji Biedronki kosztują 59,99 zł. To wychodzi mniej niż złotówka za jedno pranie. W tej samej, promocyjnej cenie - 59,99 zł dostępny jest również żel do prania Persil. Butelka 3,96 litra powinna starczyć na ponad 80 prań. Promocja dostępna jest jednie dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Jeżeli szukasz korzystnych promocji na środki do prania to najnowsza oferta Biedronki jest zdecydowanie skierowana dla Ciebie. Gazetka promocyjna obowiązuje jeszcze tylko do końca tygodnia.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

