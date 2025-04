Upadają znane sklepy z markowymi torebkami! Wniosek o upadłość i niepewna sytuacja polskich pracowników

Zamyka się polski oddział sklepów ze skórzanymi torebkami. Dla wielu osób to koniec pewnej epoki

Branża odzieżowa, niegdyś symbol konsumpcjonizmu i modnych trendów, przeżywa trudny okres. Coraz częściej słyszymy o zamykanych sklepach, bankructwach znanych marek i ogólnym spowolnieniu sprzedaży. Fantini to włoska firma słynąca z wysokiej klasy wyrobów skórzanych. Historia marki sięga 1981 roku. Z czasem jej popularność wzrastała i marka zaczęła działać w innych, europejskich krajach. W 2022 roku powstała polska filia znanej marki. Fantini Poland prowadziła działaność zarówno online, jak i sprzedaż stacjonarną. Jednym z flagowych sklepów Fantini był ten w warszawskiej galerii CH Fort Wola. Niestety, to wszystko to już przeszłość. Polski oddział Fantini pod koniec marca złożył wniosek o upadłość. Jak poinformował portal dlahandlu.pl, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy, przyjął wniosek o ogłoszenie upadłości Fantini Poland sp. z o.o. Sklep stacjonarny jest już na stałe zamknięty, można jeszcze robić zakupy online. Na ten moment marka nie przygotowała specjalnych wyprzedaży i promocji na koniec działalności. Media wskazują również, że nie wiadomo, co stanie się z polskimi pracownikami sieci.

Oficjalnie nie podano przyczyny problemów, ale według medialnych doniesień sklep nie poradził sobie z rosnącymi kosztami oraz zmieniającym się modelem konsumenta. Rosnące czynsze, koszty energii, płace pracowników i inne opłaty związane z prowadzeniem sklepu stacjonarnego stanowią ogromne obciążenie dla przedsiębiorców. W połączeniu z malejącą sprzedażą, prowadzenie biznesu staje się coraz mniej opłacalne. z kolei pandemia COVID-19 i konflikty geopolityczne zakłóciły łańcuchy dostaw, utrudniając dostęp do surowców i gotowych produktów. To z kolei wpłynęło na wzrost cen i opóźnienia w dostawach, co negatywnie odbiło się na sprzedaży.