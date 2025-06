Uroda "mrocznej syrenki". Zanurz się w trendzie sezonu

Ten efekt nie musi być zarezerwowany wyłącznie dla sesji zdjęciowych. Połączenie pielęgnacji dermokosmetykami Sesderma Oceanskin i mgiełki perfumowanej Sorvella Perfume COSME pozwala odtworzyć „syreni rytuał” – codzienny, zmysłowy, głęboko nawilżający i pachnący morską aurą.

Sesderma OCEANSKIN – skóra jak po morskiej kąpieli

Lśniąca, ukojona, miękka i elastyczna – skóra w stylu syreny to efekt, który możesz uzyskać dzięki gamie Sesderma Oceanskin, stworzonej z inspiracji bogactwem oceanu i jego regeneracyjną siłą. Linia oparta jest na składnikach morskiego pochodzenia: spirulinie, ekstrakcie z kawioru, oleju z alg i kolagenie morskim typu I. Formuły wykorzystują nanotechnologię, dzięki czemu składniki aktywne przenikają w głąb skóry, zapewniając intensywne działanie – nawet dla skóry suchej, odwodnionej i wrażliwej.

W rytuale syreny znajdziesz:

Oceanskin Żel oczyszczający - Kluczowy pierwszy krok! Żel z algami skutecznie usuwa makijaż, sebum i zanieczyszczenia, jednocześnie pielęgnując cerę. Tip Arielki: Nałóż na suchą skórę i wmasuj opuszkami palców, następnie dodaj wodę – żel zamieni się w delikatną emulsję, która idealnie oczyści pory i przygotuje skórę na kolejne etapy pielęgnacji.

Oceanskin Serum Nawilżające - Lekka, żelowa formuła koi, nawilża i błyskawicznie się wchłania. Nadaje cerze efekt „mokrej skóry” – świeżej, promiennej i pełnej blasku.

Oceanskin Krem Intensywnie odżywiający - Bogata konsystencja pełna składników morskiego pochodzenia, które odżywiają i wzmacniają skórę. Wspiera naturalną barierę hydrolipidową i działa przeciwstarzeniowo – zapewnia jędrność i wygładzenie.

Sorvella Perfume COSME – zapach morski, eteryczny, kobiecy

Styl mrocznej syrenki to nie tylko wygląd – to także zapach, który tworzy aurę tajemniczości i świeżości. Mgiełka perfumowana Sorvella Perfume COSME do ciała i włosów to kwintesencja świeżości, lekkości i zmysłowości w jednym. Zapach przenosi Cię na zaciszną, grecką plażę o świcie – gdzie morska bryza miesza się z zapachem kwiatów i delikatnym słońcem muskającym skórę. Wodne akordy i ylang – czyste, świeże, chłodzące jak poranny powiew nad zatoką. Łaczą się kwiatowym sercem, które dodaje kobiecości i harmonii.. Mgiełka COSME doskonale nadaje się do aplikacji zarówno na skórę, jak i włosy. Tworzy delikatny zapachowy welon – idealny do stylizacji inspirowanych „dark mermaid look”. Świeża, kobieca i uzależniająco lekka. Zanurz się w trendzie „dark mermaid beauty. Zamień codzienną rutynę w rytuał pełen zmysłowości i świeżości – Sesderma Oceanskin zadba o nawilżenie i blask skóry, a Sorvella Perfume COSME otuli Cię zapachem morskim niczym niewidzialny welon syreny.

i Autor: materiały prasowe Sesderma