Vans udoskonala Ultrarange Neo VR3 na wiosnę 2024 roku

Vans Ultrarange Neo VR3 to najlepsze buty do eksploracji "Off The Wall", będące produktem stworzonym dla sportowców Vans Surf, którzy potrzebowali uniwersalnego modelu do swoich podróży. Dzięki unikalnemu etosowi wzornictwa ukierunkowanemu na sportowców, stał się on również głównym wyborem dla konsumentów Vans prowadzących dynamiczny styl życia. Teraz, jako część linii Spring 2024, VANS wkracza w nowy rozdział z duetem świeżych kolorystyk, które są ulepszone, zaktualizowane i usprawnione - łącząc wszystko to, co użytkownicy już pokochali w tym modelu i dodając kilka nowości!

Pojawiające się w kolorach unisex "Light Green/Black" i "Yellow/Multi", odnowione Vans Ultrarange Neo VR3 mają nowy kształt, który poprawia dopasowanie i kontur bez zmiany wyglądu, a także zmienioną kołyskę łukową dla dodatkowego wsparcia. To nie tylko ulepszenie dopasowania: jeśli przyjrzysz się uważnie podeszwie środkowej, zauważysz, że formowane ozdoby są abstrakcyjną wersją słynnego wzoru szachownicy Vans. But otrzymuje oznaczenie Vans Checkerboard Globe, co oznacza, że przestrzega ścisłych wytycznych dotyczących materiałów obuwniczych dla wszystkich głównych komponentów.

Ultrarange Neo VR3 składa się z regenerowalnych, pozyskiwanych w sposób zrównoważony, odnawialnych i/lub pochodzących z recyklingu materiałów: lekkie i oddychające cholewki są wykonane w 100% z przetworzonego PET, podeszwy środkowe są zbudowane w co najmniej 50% z bio-pianki EVA, a podeszwy zewnętrzne, oferujące progresywną iterację klasycznej trakcji waflowej Vans, zawierają co najmniej 60% regenerowalnej naturalnej gumy.

Najlepsze sneakersy do przeżywania przygód zasługują na równie elastyczną odzież, dlatego zmienionemu modelowi Vans Ultrarange Neo VR3 towarzyszy wybór odzieży do noszenia w dowolnym miejscu. Najważniejsze elementy towarzyszącej kolekcji odzieży obejmują dwustronną kamizelkę Rosewood oraz podwójnie dzianinowy mock neck i krótki zestaw, a także inne elementy, w tym spodenki wspinaczkowe, czapkę obozową, tkaną koszulkę z krótkim rękawem i bawełniany podkoszulek, każdy w palecie kolorów outdoorowych, które pasują do obuwia.

