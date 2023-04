W masce Ci do twarzy! Polki pokochały koreańską pielęgnację

Łzy same cisną się do oczu. Zrobiła bezdomnej kobiecie makijaż i nową fryzurę. Efekt powala. Niczym brzydkie kaczątko zamieniła się w pięknego łabędzia

Maski do twarzy dla wielu z nas to wciąż produkty, po które sięgamy sporadycznie. Traktujemy je jako dodatkową opcję pielęgnacji, a nie część codziennego rytuału piękna. Tymczasem to właśnie w nich znajdziemy całe bogactwo skoncentrowanych składników aktywnych, które działają nie tylko na naskórek, ale wnikają w głębsze warstwy skóry, pomagając rozwiązać jej aktualne problemy. Regularnie stosowane rewelacyjnie nawilżają, ujędrniają czy rewitalizują. Wiele z nich równie skutecznie sprawdza przy każdym rodzaju cery, w tym tej wrażliwej, przesuszonej, dojrzałej czy problematycznej – tak jak wegańskie maski AXIS-Y. Są one w 100% naturalne, nietestowane na zwierzętach i przechodzą certyfikowane testy dermatologiczne. Każda z nich zawiera 6 konkretnych odżywczych ekstraktów roślinnych, 1 substancję eliminującą określony problem cery oraz 1 najwyższej jakości technologię pielęgnacji skóry. Ich celem jest stworzenie odpowiednich warunków do jej prawidłowego funkcjonowania, dlatego dbają o pH, mikrobiom i przyspieszają odbudowę płaszcza hydrolipidowego. Którą wybrać?

Zobacz także: Piękna moda na wiosnę 2023. Pastelowe kolory i zwiewne tkaniny

Jeśli skóra wymaga kompleksowego nawilżenia bez obciążenia, regulacji produkcji sebum oraz zregenerowania mikrouszkodzeń, idealnie sprawdzi się witalizująca maska do twarzy w płachcie Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask. Natomiast w przypadku skóry, której potrzebna jest silniejsza regeneracja, warto wybrać kojącą maskę z żelu New Skin Resolution Gel Mask.

WITALIZUJĄCA MASKA DO TWARZY W PŁACHCIE AXIS-Y

Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask

Wśród 6 podstawowych składników maski Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask znajdziemy: wąkrotę azjatycką, która pobudza proces gojenia skóry i łagodzi stany zapalne, korzeń peonii mający właściwości przeciwutleniające i wspomagające regenerację, kapustę pomagającą obniżyć temperaturę skóry, łagodzącą stany zapalne, okrę o działaniu nawilżającym, łagodzącym stany zapalne i wzmacniającym barierę ochronną skóry, szpinak wspomagający wchłanianie składników odżywczych oraz brokuł bogaty w witaminy C i E, łagodzący objawy hiperpigmentacji. Głównym składnikiem eliminującym problem skórny jest bylica japońska (61%), która chroni skórę przed szkodliwymi rodnikami tlenowymi, wspomaga jej regenerację, łagodzi i oczyszcza. 1 skuteczna technologia to zaś MultiEx BSASM – mieszanka 7 ekstraktów roślinnych o właściwościach przeciwzapalnych i leczniczych, która pomaga w gojeniu podrażnień skóry.

KOJĄCA MASKA ŻELOWA AXIS-Y

New Skin Resolution Gel Mask

6 podstawowych składników tej maski to: pstrolistka sercowata, która łagodzi skórę i reguluje wydzielanie sebum, figa o działaniu regenerującym skórę i zatrzymująca w niej wilgoć, madekasozyd zawierający antyoksydanty, alantoina zapobiegającą transepidermalnej utracie wody, bylica japońska łagodząca i uspokajająca skórę, stanowiąca źródło przeciwutleniaczy oraz korzeń pochrzynu, który pobudza wzrost nowych komórek skóry i zmniejsza przebarwienia. Główny składnik eliminujący problem skórny to niacynamid (2%), niwelujący problemy z pigmentacją, w tym ciemne przebarwienia, nawilżający skórę i zwiększający jej odporność. 1 skuteczna technologia to zaś Meadow Shield – bogate w przeciwutleniacze kwasy fenolowe zawarte w wyciągu z kwiatu wiązówki błotnej pomagają zwalczać bakterie.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y