W środę trzeba iść do Rossmanna. W promocji perfumy pachnące dubajską czekoladą. Zapach słodkości otulający zmysły niczym zimowy koc i ciepła kawusia

Zima to idealny czas na otulające, słodkie zapachy, które poprawiają nastrój.

Rossmann oferuje perfumy ARMAF Odyssey Dubai Chocolate o unikalnym aromacie dubajskiej czekolady.

Odkryj kompozycję ciemnej czekolady, praliny i cynamonu, która sprawdzi się na zimowe wieczory.

Sprawdź, jak ten orientalny zapach za 89,99 zł może stać się Twoim zimowym hitem!

Promocje w Rossmannie. Perfumy pachnące dubajską czekoladą za 90 zł

Słodkie i zmysłowe perfumy świetnie sprawdzają się zimą. Tego rodzaju nuty zapachowe rewelacyjnie pasują do zimowej atmosfery i zimnej pogody. Otulają one zmysły i poprawiają humor. To właśnie o tej porze roku królują aromaty pralin, czekolady, wanilii oraz słodkich kwiatów.

Dubajska czekolada podbiła kubki smakowe Polaków. Teraz jej popularność wychodzi poza świat kuchni. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz przepiękne perfumy o zapachu właśnie dubajskiej czekolady. ARMAF Odyssey Dubai Chocolate to zmysłowa woda perfumowana dla osób, które lubują się w słodkich zapachach. W promocji Rossmana kupisz go teraz za 89,99 zł.

ARMAF Odyssey Dubai Chocolate to otulająca kompozycja, która zniewala i poprawia nastrój. Zapach ten otwiera się aromatami intensywnej, ciemnej czekolady. Głębia i szlachetność tego aromatu przełamane są akordem słodkiej praliny. Takie połączenie tworzy apetyczne wprowadzenie i obiecuje coś więcej. Serce ARMAF Odyssey Dubai Chocolate stanowi ciepły cynamon. Dodaje on korzenną, nieco świąteczną, energią. Dodatek paczuli sprawia, że zapach ten zyskuje ponadczasowości i uniwersalności. Baza zapachu jest bardzo klasyczna i tworzy ją żywiczna ambra, otulający bursztyn oraz miękka i słodka wanilia. Takie połączenie sprawia, że ARMAF Odyssey Dubai Chocolate jest słodkim, ale jednocześnie orientalnym zapachem. Dedykowany jest osobom, które kochają bawić się zapachami. To propozycja idealnie na zimowe wieczory, gdy potrzebujesz dodatkowej słodyczy w swoim życiu.

i Autor: Rossmann/ Materiały prasowe