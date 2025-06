W takiej sukience każdy będzie prawić Ci komplementy. W promocji Lidla tylko za 35 zł! Wysokiej jakości materiał i fason, który pokochały wszystkie Polki

Magia spojrzenia: rola i historia tuszu do rzęs. Te tusze do rzęs odmienią Twój makijaż

Promocje w Lidlu. Modna i wygodna sukienka na lato za 35 zł

Zwiewna i wygodna sukienka to dla wielu osób wymarzona letnia stylizacja. Nie potrzeba wiele, aby dobrze wyglądała. Wystarczy ulubiona torebka, wygodne buty oraz delikatna biżuteria. Jeżeli chcesz, aby sukienka posłużyła przez wiele sezonów wybieraj klasyczne, ponadczasowe fasony w stonowanych kolorach. Na lato świetnym rozwiązaniem jest długa sukienka na ramiączkach w jednym kolorze. To zawsze strzał w dziesiątką. Taka sukienkę możesz dowolnie stylizować. Wybierając bardziej eleganckie dodatki, takie jak złota biżuteria oraz buty na obcasach, zestawisz idealną stylizacją na wakacyjną randkę. Dobierając do sukienki casualową kurtką oraz sportowe buty będziesz mieć zwiewną i wygodną stylizację do pracy.

Sukienka na lato powinna być wykonana z dobrej jakości materiałów. Najlepiej stawiać na bawełną, len lub wiskozę. Tkaniny te są zarówno przewiewne, a skóra się w nich nie poci nadmiernie. Wszystkie te cechy spełnia sukienka z najnowszej promocji Lidla. Już od czwartku, 12 czerwca w promocji Lidla znajdziesz klasyczna sukienkę na cienkich ramiączkach. Kosztować będzie ona zaledwie 34,99 zł. Znajdziesz ją zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online. Sukienka z promocji Lidla wykonana jest w 100 proc. z bawełny muślinowej. Jest przewiewna i świetnie sprawdzi się podczas upałów. Dostępna w szerokiej rozmiarówce od 36 do 44, dzięki czemu każda kobieta znajdzie swój idealny rozmiar. Sukienka z promocji Lidla będzie w 3 wzorach. Nasze serca skradła sukienka w kolorze granatowym. To idealny wybór na lato. Kojarzy się ze stylem marynarskim i zawsze wygląda dobrze. Dobierz do niej białe i złote dodatki, a będziesz mieć modną i ponadczasową stylizację na całe lato.