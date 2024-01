W trosce o zdrowie skóry. Kiedy warto sięgnąć po dermokosmetyki?

Sukienka z promocji Pepco to królowa wyprzedaży. Krój, który przypomni Ci młodość. Najmodniejszy wzór tego sezonu, a to wszystko za 50 zł

Z problemami ze skórą nie warto radzić sobie na własną rękę. Często, gdy zauważymy na twarzy zaczerwienienia, krostki, czy nadmierne przesuszenie, szukamy ratunku w przypadkowych kosmetykach. Tymczasem ich skład może dodatkowo nasilić objawy, a wtedy możemy jedynie poszukać pomocy u dermatologa. Dobrym wyjściem jest też stosowanie tzw. dermokosmetyków. To specjalne produkty, produkowane z wysokiej jakości składników i poddawane rygorystycznym testom bezpieczeństwa. Są zalecane przez dermatologów, aby zapobiegać konkretnym kłopotom z cerą, lub uzupełnić leczenie chorób skóry. Na polskim rynku właśnie zadebiutowała nowa marka dermokosmetyków Candid. Co możemy znaleźć w jej bogatej ofercie?

Jasny przekaz

Szczera pielęgnacja - to hasło przyświeca marce na każdym kroku. Ponieważ dermokosmetyki mają odpowiadać indywidualnym potrzebom skóry, ważne jest by ich skład był jasny. Dlatego w produktach Candid na próżno szukać nieznanych substancji. Są wyłącznie te przebadane, o naukowo udowodnionym działaniu. Wśród nich znajduje się m.in. kwercetyna zawarta w wielozadaniowym kremie do twarzy. To silny przeciwutleniacz, który pomaga chronić skórę przed wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi za stres oksydacyjny i przedwczesne starzenie. W dermokosmetykach Candid znajdziemy też m.in. skwalan, naturalnie występujący w skórze jako składnik sebum. Wzmacnia naturalną funkcję barierową skóry, nawilża i jest świetnie tolerowany przez każdy rodzaj cery. Z kolei kwas poliglutaminowy pomaga hamować produkcję melaniny, dzięki czemu zmniejsza przebarwienia i wyrównuje koloryt. Ma też właściwości kojące i uspokajające. Do skóry wrażliwej warto też polecić produkty z ektoiną, która zmniejsza stany zapalne i pieczenie, a dodatkowo nawilża. Na potrzeby tłustej skóry odpowiadają z kolei dermokosmetyki, zawierające kwas azelainowy, salicylowy oraz cynk. Te składniki działają bakteriobójczo i regulują wydzielanie sebum. W pozostałych produktach znajdziemy także m.in. kwas szikimowy, retinol, ceramidy, kwas hialuronowy, prebiotyki, czy koenzym Q10. Odpowiadają na różne potrzeby skóry i przynoszą świetne efekty. Dermokosmetyki Candid zostały przetestowane pod okiem laborantów i kosmetologów, a wyniki badań są opublikowane na kartach każdego z produktów. Wszystkie mają też bezzapachowe formuły, co zmniejsza ryzyko wywołania alergii.

Serum + krem = pełen sukces

Kilka lat temu furorę w Polsce robiła kilkuetapowa koreańska pielęgnacja. Jednak szybko okazało się, że nie każda skóra jest dosłownie w stanie udźwignąć kilka warstw kolejno nakładanych produktów. To z kolei stało się początkiem kolejnego trendu, kosmetycznego minimalizmu. Jest on bliski zwłaszcza osobom, których skóra zbyt mocno reaguje na nowe produkty i zbyt bogate składy. W tę tendencję wpisuje się także marka Candid, która w swojej ofercie ma dwa podstawowe produkty do pielęgnacji: serum oraz krem. Łącznie do wyboru mamy dziewięć dermokosmetyków, spośród których łatwo znaleźć idealny dla siebie. Wybór ułatwiają wskazówki na stronie www.candid.pl. W ofercie są m.in. produkty do skóry odwodnionej, o nierównomiernym kolorycie, nadwrażliwej a także trądzikowej i dojrzałej. Konsystencja każdego z nich jest lekka, przyjemna i nie zapycha porów. Dla najlepszych efektów warto jest najpierw zastosować odpowiednie serum, a potem nałożyć krem, który dopełni jego działanie. Dzięki łatwiej nawigacji na stronie znalezienie właściwego setu dla siebie wcale nie jest trudne. Nie warto więc czekać, tylko zacząć nowy rok od jeszcze lepszej, ukierunkowanej pielęgnacji skóry. Warto wspomnieć, że wszystkie produkty Candid mają wegańskie formuły i nie były testowane na zwierzętach. Produkty są dostępne na www.candid.pl oraz w drogeriach Hebe i na hebe.pl.

