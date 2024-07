Wakacyjny beauty must have

Spędź lato w klapkach Sandy, nowym must have by Vanda Novak

AXIS-Y to koreański model pielęgnacji w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu w duchu CLEAN BEAUTY. Zaawansowane i specjalistyczne formuły produktów zostały stworzone tak, aby działać jak najefektywniej korzystając z naturalnych i przyjaznych dla skóry składników. W ten sposób powstała ideologia 6 + 1 + 1 Advanced Formula™, co oznacza, że każdy kosmetyk AXIS-Y zawiera 6 składników naturalnych, które są korzystne dla zdrowia i dbają o cerę odpowiednio do warunków klimatycznych, 1 składnik główny o dedykowanym działaniu, którego celem jest bezpieczna i skuteczna eliminacja określonego problemu skórnego oraz 1 zaawansowaną technologię gwarantującą najwyższą jakość składników i rezultatów. Wszystkie produkty z portfolio marki zostały przebadane dermatologicznie, nie zawierają substancji drażniących, parabenów, parafiny, oleju mineralnego, kompozycji zapachowych ani sztucznych barwników. Ponadto mają certyfikaty „Vegan” oraz „Cruelty Free”. Do wakacyjnej kosmetyczki warto wrzucić zwłaszcza te trzy: Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser, Complete No-Stress Physical Sunscreen oraz Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask.

OCZYSZCZANIE PODSTAWOWE – Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser

Oczyszczanie to najistotniejszy element pielęgnacji bez względu na stan i rodzaj cery. Ważne jest, aby wybrany w tym celu kosmetyk był przyjazny dla skóry – najlepiej miał pH 5,5 oraz wykorzystywał naturalnie występujące środki powierzchniowo czynne usuwające zabrudzenia, makijaż i nadmiar sebum. Taki właśnie jest Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser. Żel ten sprzyja regeneracji uszkodzeń, przyspiesza gojenie blizn potrądzikowych i przebarwień, chroni przed stresem oksydacyjnym i łagodzi stany zapalne, pozostawiając skórę nawilżoną i miękką. W składzie produktu znalazły się nie tylko pyszne superfoods, ale także 6 składników naturalnych: wąkrota azjatycka, zielona herbata, nagietek, olej ze słodkich migdałów, chmiel i bazylia azjatycka. 1 główny składnik to komosa ryżowa (inaczej Quinoa), natomiast 1 zaawansowana technologia to Herbal Complex Technology.

PIELĘGNACJA PRZECIWSŁONECZNA – Complete No-Stress Physical Sunscreen

Krem Complete No-Stress Physical Sunscreen jest idealny do skór tłustych i trądzikowych. Ma lekką konsystencję, nie tworzy białych smug, za to pozostawia cerę gładką i nawilżoną. Przed promieniowaniem UVA i UVB chroni dzięki filtrowi SPF 50 na bazie bylicy, a zawarte w jego formule substancje aktywne łagodzą i koją podrażnienia, obniżają temperaturę skóry, rozjaśniają zaczerwienienia, wspomagają regenerację, zwalczają wolne rodniki i pobudzają wzrost nowych komórek. 6 składników naturalnych tego kremu to: nagietek, zielona herbata, rumianek, alantoina, skwalan, winogrona. 1 składnik główny to bylica, a 1 zaawansowana technologia to SYN-COLL.

REWITALIZACJA I UKOJENIE – Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask

Jeśli skóra wymaga kompleksowego nawilżenia bez obciążenia, regulacji produkcji sebum oraz zregenerowania mikrouszkodzeń, idealnie sprawdzi się witalizująca maska do twarzy w płachcie Mugwort Green Vital Energy Complex Sheet Mask. Zawarte w niej składniki aktywne pobudzają proces gojenia i łagodzą stany zapalne, wzmacniają barierę ochronną skóry i pomagają obniżyć jej temperaturę, choćby po opalaniu. 6 składników naturalnych maski to: wąkrota azjatycka, korzeń peonii, kapusta, okra, szpinak i brokuł. 1 składnik główny to bylica japońska, a 1 zaawansowana technologia to MultiEx BSASM.

i Autor: materiał prasowy AXIS-Y

