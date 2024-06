Witaj letnia przygodo. O tym nie zapominaj pakując walizki

To warto wiedzieć

# BEZ OCHRONY SŁONECZNEJ - ANI RUSZ!

Priorytet w walizce? Kremy przeciwsłoneczne, zwłaszcza latem. Bez nich widmo przedwczesnych zmarszczek, oparzeń lub innych niepożądanych zmian na skórze jest całkiem realne. Idealnie pasuje do bagażu podręcznego lub torebki tołpa.® ideal age SPF 50 (59,99 zł/ 30 ml), który skutecznie chroni skórę przed promieniowaniem UV i działa antyoksydacyjnie. Zapewnia fotostabilną ochronę w zakresie promieniowania UVA i UVB, HEV (światło niebieskie), IR (podczerwień). Jednocześnie zapewnia natychmiastową, niewidoczną ochronę przed fotostarzeniem, wolnymi rodnikami i przebarwieniami. Wykazuje również silne działanie antyoksydacyjne. Krem na dzień o lekkiej, niekomedogennej formule. Nie zawiera substancji zapachowej. Idealnie sprawdza się pod makijaż. Produkt odpowiedni dla skóry wrażliwej i alergicznej, również wokół oczu.

#CHWILA ORZEŹWIENIA GORĄCO POŻĄDANA

Wakacje w tropikach, czy tropiki w Polsce? Ostatnie lata pokazały, że słupek rtęci robi, co może, żeby udowodnić, że lato w Polsce też może być gorące! tołpa.® authentic krem nawilżona skóra (34,99 zł/30 ml ) jest, jak ratunek dla odwodnionej i spragnionej skóry. Dzięki czystym molekułom skwalanu nawilża przez 72 h i regeneruje. W 7 dni poprawia elastyczność i przywraca gładkość. Dzięki lekkiej i szybko wchłaniającej się formule odbudowuje warstwę hydrolipidową naskórka bez efektu obciążenia i błyszczenia. Chroni przed utratą wody. Pielęgnuje skórę z delikatnością i wsparciem dla mikrobiomu. Łagodzi podrażnienia i nie zaburza naturalnego pH.

#GDZIE CIĘ NOGI PONIOSĄ

Jeśli przez cały dzień biegałaś po muzeach lub zabytkach - np. Akropol w Atenach - Twoje nogi mogą być zmęczone i opuchnięte, zwłaszcza w upalne dni. Czas na regenerację SOS, czyli tołpa.® dermo body enzyme. enzymatyczny krem-maska do stóp (18,99 z ł/ 60 ml), który odnawia skórę stóp dzień po dniu, silnie zmiękczając, eliminując zrogowacenia oraz ślady po odciskach. Krem daje uczucie nawilżenia i wygładza skórę stóp, poprawia jej kondycję oraz chroni przed pękaniem. Tropikalny, owocowy zapach umila stosowanie i stanowi zaproszenie do rozmasowania stóp po ciężkim dniu.

#BŁYSZCZĄCA SKÓRA TWARZY?

Bardzo wiele kobiet ma problemy z tak zwanym "świeceniem" się skóry twarzy. W ciągu dnia, zwłaszcza w upały, na twarzy pojawia się tłusta, błyszcząca warstwa sebum wydzielanego przez skórę. tołpa.® dermo face sebio BHL. lipidowa emulsja nawilżająca (39,99 zł 40 ml) dostarcza skórze w ciągu nocy niekomedogennych lipidowych składników, respektując specjalne potrzeby skóry ze zmianami trądzikowymi. Przywraca nawilżenie i odnawia barierę hydrolipidową, dzięki czemu poprawia stan skóry i przyspiesza eliminację niedoskonałości. Normalizuje wydzielanie sebum, przerywając tzw. błędne koło przetłuszczania. Przywraca komfort podrażnionej skórze.

#WŁOSY NA WYWCZASACH

Uwielbiamy plażę (np. Balos na Krecie lub Voidokilia na Peloponezie) i odpoczynek w słońcu. Naprawdę. Ale nasze włosy nie mają lekko, zawłaszcza w ostrych promieniach słonecznych. Ale nie martw się – z pomocą przyjdzie Ci ochronna odżywka w sprayu tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów bez spłukiwania, rytuał nawilżenia i blasku 29,99 zł/100 ml. Dostarcza włosom bezcennej dawki nawilżania, dzięki zwartości kwasu hialuronowego, aloesu oraz betainy. Świetnie sprawdzi się również do stylizacji - użyj jej do maksymalnego wygładzenia bądź reanimacji skrętu włosów kręconych i falowanych. Bonus - obłędny zapach!

#GŁĘBIA SPOJRZENIA

W trosce o właściwą pielęgnację skóry wokół oczu, najszybciej zdradzającej nasz wiek i narażoną na ekspozycję słoneczną, idealny będzie tołpa.® pure trends energy boost krem nawilżający pod oczy ( 23,99 zł|15 ml). Ekspresowo, bo już po 1 użyciu, wypełnia skórę nawilżeniem. Zapobiega powstawaniu zmarszczek wokół oczu, pozostawia skórę gładką, sprężystą i w lepszej kondycji. Nie obciąża delikatnej skóry wokół oczu, jednocześnie przywracając jej komfort. Nadaje się pod makijaż.

I najważniejsze: bez względu na to gdzie wyjeżdżasz lub spędzasz czas, korzystaj z niego w pełni! Odpoczywaj, przewietrz głowę i zrób coś na co zawsze miałaś ochotę!

i Autor: materiały prasowe tołpa

