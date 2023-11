Wlej 1 szklankę do wody i namocz w tym zmechacony sweter. Będzie miękki jak nowy. Sposób na zmechacony sweter wełniany

Wlej 1 szklankę do wody i namocz w tym zmechacony sweter. Będzie miękki jak nowy

Nadeszły chłodne dni, a wraz z nimi przyszedł czas na wymianę garderoby na cieplejszą. I wtedy u wielu z nas pojawia się pytanie: jak uratować zmechacony sweter, aby znowu stał się puszysty i miękki? Wskutek prania w nieodpowiedniej temperaturze włókna w swetrze stają się zbite i nieprzyjemne w dotyku, a także pojawiają się na nich nieestetyczne kulki i zaciągnięcia. Jednym słowem traci on swój dawny wygląd i fason. Na szczęście w prosty, domowy sposób można uratować zmechacony sweter. Wystarczy, że do 2 litrów wody wlejesz 1 szklankę mleka i zanurzysz w tym ubranie na około 3 godziny. Po tym czasie wyjmij go z mikstury i opłucz letnią wodą. Sweter rozłóż na ręczniku do wyschnięcia.

Jak prać sweter wełniany, aby go nie zniszczyć?

Zanim zabierzesz się za pranie wełnianego swetra, zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną przez producenta na metce. Tam z pewnością znajdziesz zalecaną temperaturę prania, a także informację, czy można dane ubranie prać w pralce. Sprytnym trikiem jest również zastąpienie detergentu szamponem do włosów, który sprawi, że włókna odzyskają puszystość. Sweter wełniany powinno się suszyć na płasko, tzn. rozłożyć go na ręczniku i poczekać do wyschnięcia. Z kolei jeśli ciuch wymaga jedynie odświeżenia, to zamiast go prać, włóż go na godzinę do zamrażalnika.