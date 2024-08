Włosy pełne blasku na lato

Długie spacery w ostrym słońcu bez nakrycia głowy, kąpiele w morskiej lub chlorowanej wodzie – letnie przygody potrafią mocno osłabić, a nawet zniszczyć włosy. Aby zachować je w dobrej kondycji, konieczna jest regularna i intensywna regeneracja oraz odpowiednia ochrona. Bez względu na to, jaki masz typ włosów - każde naprawdę docenią teraz dodatkowe dawki nawilżenia. Lekkie odżywki i mgiełki (zawierające olejki, ale także filtry SPF) pomagają zamknąć wilgoć we włosie i sprawiają, że kosmyki są lśniące i elastyczne. Aby zapobiec puszeniu się spróbuj spać na jedwabnej poszewce lub owijać włosy jedwabną chustą, kiedy tylko możesz. W ten sposób dodatkowo ochronisz też skórę głowy przed poparzeniem. Latem bardziej się pocimy, a skóra często produkuje też więcej sebum. Przyda się mocniej oczyszczający szampon (bez siarczanów!), który pomoże oczyścić skórę głowy. Taki zabieg stosuj jednak maksymalnie raz w tygodniu. Jeśli twoje pasma są bardzo przesuszone – myj je zwykłym szamponem co drugi, trzeci dzień, a jeśli potrzebujesz je zmoczyć i odświeżyć codziennie – myj je korzystając jedynie z odżywki (tak zwany: co-washing). Będą czyste, a jednocześnie otrzymają naturalne olejki, których potrzebują, aby pozostały nawilżone i gładkie. Najlepiej jest zmoczyć włosy wodą i dokładnie je wypłukać, a potem nałożyć odżywkę i zmyć ją po wskazanym przez producenta czasie.

Po jakie produkty sięgnąć latem? Przedstawiamy najskuteczniejsze!

INTENSYWNE OCZYSZCZANIE

Przeznaczony do oczyszczania wszystkich typów skóry głowy, również tych z łupieżem, łuszczycą i ze skłonnością do wypadania włosów. Łagodzi i kondycjonuje skórę głowy dla zdrowego wzrostu włosów. Oczyszcza i utrzymuje prawidłowy ekosystem skóry głowy. Formuła produktu równoważy wydzielanie sebum oraz może skutecznie złagodzić swędzenie skóry głowy. Po umyciu skóra głowy pozostaje odświeżona.

WYPRÓBUJ: AROMASE 5α JUNIPER Scalp Puryfying Liquid Shampoo Peeling do skóry głowy 79,99 zł/260 ml (dostępny w drogeriach Super-pharm i na superpharm.pl)

OLŚNIEWAJĄCY BLASK

Został opracowany, aby przygotować włosy do wydobycia ich piękna i blasku. Delikatnie usuwa zanieczyszczenia: jego bezsiarczanowa botaniczna baza myjąca zawiera 4 środki powierzchniowo czynne pochodzenia naturalnego, aby połączyć skuteczne oczyszczanie z odpowiednią dla włókien włosów delikatną formułą. Zawartość sfermentowanego olejku z różowej kamelii nadaje włosom piękny połysk i pozostawia je miękkie, i jedwabiste w dotyku. Rozpływająca się mleczna konsystencja przekształca się w bogatą piankę o zniewalającym zapachu. Produkt niezbędny nawet dla najbardziej wymagających włosów.

WYPRÓBUJ: NUXE HAIR PRODIGIEUX® Szampon wygładzający, 72 zł/200 ml

TOTALNA REGENERACJA

To doskonały produkt dla włosów zniszczonych i łamliwych. Formuła produktu łączy bogactwo odżywczych składników z intensywnym działaniem regenerującym. Zapewnia utrzymanie włosów w świetnej kondycji. Zawarty w składzie olej ze słodkich migdałów to niezwykle ceniony składnik w pielęgnacji włosów. Wykazuje działanie filmotwórcze - zabezpiecza przed ucieczką wilgoci. Natomiast ekstrakt ze słodkich migdałów otula łuski włosów, eliminując nadmierne puszenie. Chroni włosy przed czynnikami zewnętrznymi i wnika we włos, zwiększając jego elastyczność. Formuła została dodatkowo wzbogacona proteinami pszenicznymi, które mają za zadanie uzupełniać ubytki we włosach, dzięki czemu zwiększa się ich objętość.

WYPRÓBUJ: BARWA NATURALNA MLECZKO MIGDAŁOWE Odżywka rekonstruująca do włosów zniszczonych i łamliwych 11,99 zł/200 ml

WYGŁADZENIE I ZABEZPIECZENIE PRZED SŁOŃCEM

Superluksusowy połyskujący olejek świetnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji włosów oraz ich zabezpieczeniu przed słońcem lub kąpielami z dodatkiem morskiej bądź chlorowanej wodzie. Rozświetla i intensywnie wygładza. Dzięki bogactwu naturalnych składników pielęgnacyjnych dogłębnie nawilża i regeneruje. Bogaty w olej macadamia i olej ze słodkich migdałów, głęboko odżywia, a złociste drobiny zapewniają muśnięty słońcem blask. Pachnie urzekającym kokosem i tropikalnym rajem.

WYPRÓBUJ: YOSKINE NATURAL GLOW Rozświetlający olejek do twarzy, ciała i włosów 99,99 zł/100 ml

