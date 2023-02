Wyglądają jak zdjęte z Papy Smerfa. Wielkie czerwone buty kosztują ponad 1,5 tys. zł i są hitem sezonu

Balenciaga sprzedaje „zniszczone” trampki za 1850 dolarów, a MSCHF za Big Red Boots liczy sobie jedynie 350 dolarów (około 1560 zł) przez co nie wywołuje aż tak dużych kontrowersji, choć internauci i tak są podzieleni. Big Red Boots to nic innego jak duże czerwone buty, które wyglądają jak zdjęte z Papy Smerfa lub Astro Boya. To właśnie postać z mangi, którą stworzył Osamu Tezuki była najprawdopodobniej inspiracją do stworzenia takiego obuwia. Sprzedaż ruszyła 16 lutego br., towar niemal natychmiast został wyprzedany. Wiele gwiazd pozuje w Big Red Boots na Instagramie.

Wielkie czerwone buty hitem sezonu. Big Red Boots są jak z kreskówki i trudno je zdjąć

Big Red Boots zostały zaprojektowane przez Gabriela Whaley’a, założyciela nowojorskiej marki MSCHF. Buty są wykonane z gumy oraz pianki i wnoszą do stylizacji baśniowy element. Obuwie zyskało ogromną popularność szczególnie w mediach społecznościowych. Filmiki z hasztagiem „bigredboots” na TikToku mają miliony wyświetleń. Okazuje się, że buty bardzo trudno zdjąć.

Big Red Boots. Najmodniejsze buty sezonu? Internauci podzieleni

Choć Big Red Boots zrobiły furorę wśród gwizd, to nie wszystkim przypadły do gustu. Aktorka Jameela Jamil ( „Dobre miejsce”, „Mecenas She-Hulk”, „Wyjdź za mnie”) zapytała na Instagramie: Co będzie następne? Jak to w ogóle możliwe, że coś takiego powstało? To musi być eksperyment społeczny, rodzaj testu na to, jak bardzo jesteśmy naiwni”. Wielu fanów przyznaje rację aktorce. Ale sporo komentarzy dotyczy pozytywnych opinii o butach. „Moda też ma być fajna, a to daje czystą radość. Nie wszystko musi być takie poważne.Czy są stratą pieniędzy? Tak. Tak. Tak. Ale czy podobają mi się ich zdjęcia? Też tak” – odpowiada jedna z fanek. W galerii poniżej znajdziesz stylizacje z Big Red Boots.