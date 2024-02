Wyjątkowe show pełne brokatu i zjawiskowych makijaży

Partnerem formatu „Czas na Show. Drag Me Out” została makijażowa marka NYX Professional Makeup, która wspiera wartości podzielane przez grupę TVN Warner Bros. Discovery takie jak różnorodność i inkluzywność.

NYX Professional Makeup to nowoczesna marka kosmetyczna, która nie tylko kreuje najnowsze trendy w makijażu, ale także inspiruje i aktywnie wspiera wyrażanie siebie. Jako pionier w przemyśle kosmetyków kolorowych, NYX Professional Makeup oferuje szeroki wybór produktów, doskonale odpowiadających różnorodnym potrzebom i preferencjom.

Jako marka osadzona w szalonej kreatywności i artyzmie dla Wszystkich NYX Professional Makeup wspiera wartości obejmujące autentyczność i różnorodność, angażując we współprace twórców wszystkich grup etnicznych, typów budowy ciała, orientacji seksualnych i identyfikacji płciowych.

„Czas na Show. Drag Me Out” przybliży barwny świat Drag, pełnego niesamowitych makijaży i barwnych stylizacji oraz artystycznych występów. Każdy z Uczestników programu dostanie do pomocy swoją Mentorkę – zawodowego performera Drag, który nauczy ich sztuki spektakularnego makijażu oraz kreacji stroju scenicznego, a następnie pokaże, jak skupić na sobie wzrok publiczności. Krótko mówiąc: wydobędzie z nich prawdziwą królową sceny.

W gronie Mentorek, które będą przygotowywać uczestników i wspierać ich przed wyjściem na scenę, znalazły się najbardziej rozpoznawalne i popularne performerki Drag w Polsce, które biorą czynny udział w tworzeniu odcinków od doboru muzyki, strojów, makijaży, dekoracji czy choreografii. Pierwszymi trzema Mentorkami w programie są: Himera, Gąsiu oraz Twoja Stara.

HIMERA

W Himerę wciela się 26-letni mężczyzna. Stanisław pochodzi z Ukrainy, a kiedy skończył 16 lat zdecydował opuścić swój kraj. Zanim przyjechał do Polski, przez pewien czas przebywał w Stanach Zjednoczonych.

Na co dzień pracuje w korporacji. Jego przygoda z drag rozpoczęła się przez przypadek. Gdy jego lot został odwołany, przybywał w Paryżu i przez 4 dni mieszkał z tamtejszą drag, która ze wszystkim go zapoznała i pokazała program "RuPaul's Drag Race". Był to dla niego szok, ale z czasem pokochał drag za to, że jest to tak wyzwalające.

Jego kariera trwa przeszło 5 lat. Największą frajdę sprawia mu makijaż twarzy oraz tworzenie szalonych stylizacji. Inspiracją i wzorem do naśladowania są dla niego zarówno drag queen z Polski, jak również zza granicy. Występuje w całej Polsce, a na jego show składają się występy burleskowe. Cały drag Himery bazuje na podstawie mocnego i kobiecego wizerunku – duże usta, otwarte oczy, talia osy, szerokie biodra.

Himera prowadziła program „Usłyszcie nas!” w stacji TTV. W programie „99 gra o wszystko” zdobył 12 miejsce. Można go było zobaczyć w serialu "Królowa", a od czerwca również w serialu dokumentalnym HBO MAX "Nago, głośno, dumnie".

GĄSIU

Aktor, tancerz, aktywista LGBT+, artysta queerowy i drag queen, absolwent Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie - Filia w Bytomiu. Reprezentował Polskę na wielu międzynarodowych festiwalach burleski i drag show. Na polskiej scenie współpracował z takimi cenionymi twórcami i twórczyniami jak: Krzysztof Warlikowski, Jacek Łumiński czy Marta Ziółek. W swojej sztuce przełamuje stereotypowe postrzeganie płci, bawiąc się pojęciem "męskości”.

W dragu inspiruje się dobrą zabawą, a jak sam mówi "gdy dobrze wygląda, to dobrze się bawi". Można go zobaczyć w serialu dokumentalnym "Nago, głośno, dumnie dla platformy HBO MAX. Reżyseruje spektakle o tematyce drag. W Teatrze Komedia można zobaczyć program "Kolorowi Drag Queen Show”, który współtworzy ze swoim partnerem.

Wystąpił również w dokumencie dla stacji TVN 24, który opowiadał o zjawisku drag w Polsce. Maciej oprócz bycia Drag i aktorem jest testerem gier komputerowych. Uwielbia chodzić na siłownię i biegać. Ma dwa koty. Uprawia zioła na balkonie.

TWOJA STARA

Twoja Stara jak mówi o sobie to "Matka, której nigdy nie mieliście i mieć nie chcecie". Właśnie mija 6 rok jego dragowania. Nazywa siebie min. "Królową Klaunów". Obecnie można ją podziwiać w całej Polsce.

Występowała w teatrze m.in w "Pożarze w Burdelu". Twoja Stara jest aktywna na marszach równości. Wcielając się w drag nie myśli tylko o sobie jako spełnionej artystce, ale też o tym co może dać ludziom, jakie emocje i wartości. Drag jest dla Piotra miejscem jego ekspresji, sztuki i wolności. Inspiruje się Art Popem. Kocha metamorfozy w drag.

Piotr i Stara nie golą wąsa, ale różni ich to, że Stara jest strojna i przebojowa, a Piotr jest wycofany. Piotr pracuje w stowarzyszeniu "Kultura równości" we Wrocławiu - jest rzecznikiem prasowym stowarzyszenia oraz community team leaderem.

W 2022 jej twarz zdobi okładkę książki "Cudowne przegięcie". Od czerwca można podziwiać ją w serialu dokumentalnym HBO MAX "Nago, głośno, dumnie". Twoja Stara miała również swój podcast "Twoja Stara nadaje". Wystąpiła w programie Piotra Jaconia, gdzie mówiła, jak żyje się drag w Polsce. Drag jest dla Piotra calebracją świata i najważniejsza jest dla niego autentyczność.

