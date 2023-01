Wyprzedaże 2023. Największe promocje na kosmetyki w drogeriach! Hity, które kupisz setki złotych taniej

Wyprzedaż 2023. Przegląd bestsellerów kosmetycznych!

Wyprzedaż 2023: Sephora

W perfumeriach Sephora znajdziesz rabaty sięgające nawet 50 proc., a wśród przecenionych produktów znajdziesz kultowe produkty od najpopularniejszych marek. Podczas wyprzedaży Sephora warto zwrócić uwagę na:

Too Faced You Drive Me Glazy

Zabłyśnij niczym gwiazdka dzięki tej kolekcji do makijażu, zawierającej 20 cieni do powiek o wielu wykończeniach i 4 odcienie różu/bronzera, które sprawią, że będziesz wyglądać olśniewająco. Regularna cena - 209 zł, cena w promocji - 149 zł.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Huda Beauty Empowered – Rozświetlacz Do Twarzy

Unikalna lekka formuła stapia się ze skórą, nie tworząc ciężkiej ani lepkiej warstwy, i nadaje piękny wygląd każdej karnacji. W zestawie znajduje się kompaktowe lusterko, które ułatwia używanie go poza domem! Aby nie naruszyć makijażu, nakładaj produkt, wykonując ruch uciskający, a nie rozcierając go. Cena regularna - 179 zł, cena w promocji - 124,90 zł.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Wyprzedaże 2023 - Douglas

Douglas Collection Zestaw Pędzli

7 eleganckich pędzli do idealnej cery i makijażu oczu.W skład zestawu wchodzi pędzel do podkładu, pędzel do korektora, pędzel do pudru, pędzel do różu, pędzel do cieni do powiek, pędzel płaski do cieni do powiek i pędzel do rozświetlacza. Pędzle są zapakowane w ładne pudełko, dzięki czemu możesz zabrać je ze sobą w kolejną podróż. Cena - 99 zł.

i Autor: materiały prasowe Douglas

KORA Glow Sleeping Mask

Noni Glow Sleeping Mask firmy Kora Organics wyróżnia się lekką, sprężystą żelową konsystencją, która zwiększa wilgotność skóry i sprawia, że wygląda ona na gładszą i bardziej jędrną. Podczas pięknego snu formuła z połączeniem certyfikowanego organicznego srebrnego grzyba, mleczka kokosowego oraz ekstraktów z kawioru limonki i śliwki kakadu wspomaga naturalną regenerację skóry - dzięki czemu rano budzisz się z doskonale nawilżona i promienna skóra. Cena regularna - 75 zł, cena w promocji - 32 zł.

i Autor: materiały prasowe Douglas

Wyprzedaże 2023 - Super-Pharm

SunewMed+ - płatki pod oczy

Skoncentrowane składniki płatków pod oczy pozwalają osiągnąć efekt odmłodzenia skóry już po pierwszym użyciu. Ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej, dzięki zawartości karagenianu tworzy na skórze niewidoczny film. To właśnie ta druga „warstwa skóry” chroni przed utratą wody (TEWL). Jednocześnie utworzona cienka warstwa filmu ułatwia rozprowadzenia i wchłanianie innych cennych składników - działanie aktywnych substancji jest wydłużone i intensywniejsze. Lifting skóry i jej nawilżenie jest zauważalne już po pierwszym użyciu. Skóra bez obrzęków i cieni wygląda młodo, a jej intensywne nawilżenie daje dodatkowy komfort i relaks, dzięki temu skóra nabiera blasku. Cena regularna - 96,99 zł, cena w promocji - 67,98 zł.

i Autor: materiały prasowe Super-Pharm